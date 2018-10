KULLANMADIĞIN EŞYALARDAN KURTULMA REHBERİ

Eski eşyalarını ve giysilerini atmakta zorlanıyorsan, bu tüyolar epey işine yarayacak!

“Belki bir gün giyerim” diyerek atamadığın kaç kıyafetin olduğunu bir düşün. Çoğumuz bir şeyleri atma korkusundan muzdaribiz -ki bu durum literatürde FOTO (Fear Of Throwing Out) olarak adlandırılıyor. Amaysim tarafından yapılan bir ankete göre, kadınların yarısı gereksiz eşyalardan rahatsız olduğunu, yüzde 80’i ise bu dağınıklıktan kurtulunca rahatlayacağını belirtiyor. Psikolog Dr. Jessica Grisham, fazlalıkların evde huzurlu ve gelecek odaklı bir ortam oluşturmak yerine kaotik bir ortam yarattığını ifade ediyor.Yapabileceklerini öğren…

Kullanmadığın kıyafetleri elden geçir

Grisham kendine bir zaman belirleyerek kullanmadığın kıyafetleri, elektronik eşyaları ve diğer şeyleri tek tek elden geçirmeni tavsiye ediyor. Onları çöpe atmak yerine bir yere bağışlayarak kendini daha iyi hissedebilirsin.(Hayır, topuklu spor ayakkabın direkt çöpe gidiyor.)

Anıları saklayan eski eşyalar

Grisham, belli bir anı ya da kişiyi hatırlattığı için eşyalarımızla duygusal bağ kurduğumuzu söylerken haksız sayılmaz. Eşyalara tutunmaktansa, özel anları fotoğraflarla ölümsüzleştirebilirsin. Örneğin mezuniyet gecesi giydiğin (ve bir daha giymeyeceğin) elbiseyi yıllar boyu saklamanın bir anlamı var mı?

Kendini şımart

Kenarları kırık porselenleri, artık sevmediğin eski kahve fincanlarını ve okul yıllarından kalan (hiçbir zaman kapağını açmadığın) kitaplarını da ayıkladıysan, artık bir ödülü hak ettin. Günün sonunda kendine bir masaj ya da sinema ısmarla. Alışveriş yapmaktansa deneyim yaşayarak daha mutlu olabilirsin.