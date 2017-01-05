KULAK ÇUBUĞUNDAKİ TEHLİKE





Kulağını kulak çubuğuyla temizleyenlerin sayısı, kulak çubuğuyla temizlemeyenlerden daha fazla, buna eminiz! Kulak çubuğuyla kulak temizlemenin ne zevkli olduğunu da adımız gibi biliyoruz!

Kulak temizliğinin olmazsa olmazlarından kulak çubukları, aslında bilinenin aksine temizlik için hiç de uygun bir araç olarak gösterilmiyor. Normalde kulak kepçesindeki kıvrımlı yerlerin temizlenmesi amacıyla üretilen kulak çubukları, kulak kanallarının içini temizlemek amacıyla bilinçsizce derinliklere sokulursa mantardan kulak zarında delinmeye, enfeksiyondan işitme kaybına dek birçok hastalığa yol açabiliyor.

Özellikle yaz aylarında havuz, deniz ve duş esnasında suyla temas artarken; kulağını sık sık temizleme ihtiyacı hisseden ve kulak çubuğuyla karıştıran insanlar, dış kulak yolunda gözle görülmeyen bazı çiziklere, zedelenmelere yol açabilir. O zedelenmeler ve çatlaklar da kirli maddelerin dış kulak yolunda iltihaplanmasına neden olabilir. Haliyle çok kolay enfeksiyon kapılabilir. Bu nedenle bilinçsiz hareket etmemek, kulak çubuklarını kulakların derinliklerine sokmamak gerekir.

Normalda dış kulak yolu kahverengi bir salgı yapar. Dış kulak yolunu enfeksiyonlardan koruyan bu salgı dış kulak yolu tarafından dışarı atılır. Ama biz onu günlük yaşantımızda göremeyiz. Dışarı atılmasında problem olması durumunda ise bu salgı içeride birikebilir. Biriken salgı, kulak çubuğu ile temizlenmeye çalışılırken tam tersi o biriken salgılar daha da içeri itilip birikmesine yol açılabilir, dış kulak yolu kanalı kapanabilir.

Kulak doğal yapısı gereği kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir. Kulak kirleri, sanılanın aksine kulağımız için faydalıdır. Ancak kulak çubuğu ile bu faydalı kirlere müdahalede bulunarak zarar verebiliriz. Bilinçsiz kulak çubuğu kullanımı kulak tıkanıklıklarını hatta işitme kaybını beraberinde getirebilir.

Kulak zarı yaklaşık 2.5-3 santim ileride yer alır. Ani ve aşırı basınç değişiklikleri, patlama, aşırı ses, travma, tokat atma ve darp gibi nedenlerle kulak zarı delinebildiği gibi kulağın, kulak çubuğu ve şişle kurcalanması sonucu da kulak zarı zarar görebilir ve delinebilir. Bu nedenle özellikle havuz, deniz ve duştan sonra kulağın nemini almak yeterlidir.

Kulak çubukları normalde kulak kepçesindeki kıvrımlı yerlerin temizlenmesi amacıyla üretilmesine karşın, kulak kanallarının içini temizlemek için bilinçsizce derinliklere sokulduğunda kulağın kendi kendini doğal yoldan temizleme mekanizmasını bozar. Bu durumda buşon denilen yapıların ortaya çıkmasına neden olur. Buşon yapıları da suyla temas ettiğinde kokuşup mantar gelişimine neden olabilir. Kulak çubukları kulağımızda temizlik olarak sadece en dış kısmın nemini almak ya da kurulamak amaçlı kullanılabilir. Ama kulak kiri nedeniyle kulakta bir tıkanma olduğunda KBB uzmanı tarafından kirin temizlenmesi en doğrusu yöntemdir.



