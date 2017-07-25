KULAĞINI TEMİZLETMELİ MİSİN?





Kulak temizliği konusunda kafan karışık mı?

Acıbadem Ankara Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Ali Titiz, kulak temizliğinin uzman hekimler tarafından yapılması gerektiği konusunda uyarıyor: “Pamuklu çubuk kullanımını önermiyoruz. Kulağın kendi yapısında zaten kendini temizleme özelliği var. Ayrıca kulağa sokulan pamuklu çubuk, vücuttan atılmak üzere olan salgıyı iterek kulak zarını kapatabiliyor, bu durum da duyma bozukluklarına neden oluyor.” Kulaklarının temiz olmadığını düşünüyorsan, kendi yöntemlerini uygulamak yerine bir uzmana danış.

