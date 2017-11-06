KÜÇÜK KAÇAMAKLAR BİZİM İŞİMİZ







Abur cubur yeme isteğini dizginleyemiyor musun?

Vanderbilt Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Kelly Haws’un yürüttüğü bir araştırmada, az miktarda abur cubur yanında sağlıklı atıştırmalıklar servis edilen insanlar, bolca abur cubur servis edilen insanlar kadar tatmin olduğunu ifade etmiş. Aşırı yemekten kaçınmak istersen bu ikililerden birini tercih edebilirsin:

9 bebek havuç + 8 adet peynirli cips

1 kâse meyve (veya yüzde 100 meyve suyu) + 1 çikolatalı kurabiye

Ana yemek yanında salata + 8 patates kızartması

Ana yemek yanında buharda pişmiş sebze + ½ kâse peynir soslu makarna

