Soğuk kür anlamına gelen kriyoterapi; kilo kaybı, anti-aging ve wellbeing (iyi hissetme) gibi alanlarda fayda sağlıyor. Peki bu terapi yönteminin cilt bakımında nasıl bir etkisi var?

Kriyoterapi artık sadece kas ağrıları çeken sporcular için değil, cilt bakımı için de uygulanmaya başladı. Sydney’deki Cultivate Recovery’nin kurucularından Tori Charlton, “Kriyoprob ile yüzüne soğuk nitrojen uygulanıyor, bu sayede genişlemiş gözenekler anında küçülüyor ve parlayan bir cilde kavuşuyorsun” diyor.

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