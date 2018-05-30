KOZMETİK ALERJİSİNDEN BAHSEDELİM Mİ?





Kozmetik ürünlerin olmazsa olmazımız olduğu bir gerçek. Ancak aralarından bazıları, içeriği sebebiyle vücudun alerjik tepki vermesine zemin hazırlayabiliyor.

Alerjiye yol açan madde olarak adlandırılın alerjenler, alerjilerin baş sebebi. Alerji genetik olarak geçebileceği gibi, alerjene hassasiyet kazandıktan sonra aynı maddeyle yeniden karşılaşılması da alerjiyi tetikleyebiliyor. Buna bağlı olarak ciltte irritasyon, kaşıntı, kızarıklık ve döküntü gibi lezyonlar oluşabiliyor. Cilt alerjisine yol açabilen maddeler ise genellikle cilt ile her gün temas halinde olan madde ya da nesnelerde bulunuyor. Bunlar arasında nikel (giysiler, aksesuarlar, kozmetikler) ve kobalt (metal işleri, temizlik ürünleri) gibi metaller yer alıyor. Kozmetik ürünlerin içeriğinde birtakım madenler, çeşitli bitki özleri veya hayvansal maddeler bulunuyor. Birçok kişi de bu içerikler sebebiyle alerjik problemler yaşayabiliyor. Günlük rutin bakımımızın önemli parçaları olan şampuanlar, bakım kremleri, makyaj malzemeleri daha güzel hissetmemize yardımcı olsa da, ciltte tahrişe, kızarıklığa hatta alerjiye yol açabiliyor.

Koku veren parfümler güçlü alerji nedenidir

Kozmetik ürünlerin içerisinde bulunan koku sağlayıcı parfümler, alerjinin güçlü nedenleri arasında sayılıyor. Alerjik durumların ortaya çıkmaması için de piyasada bulunan kokusuz ve parfümsüz ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor. Makyaj malzemeleri ise cildin tepki verme eğilimi göstermesine neden olabilen etkin ve koruyucu maddeler içerebiliyor. Bu maddeler de alerjik bünyesi olan kişilerde özellikle göz alerjilerine zemin hazırlayabiliyor. Böyle ürünleri kullanmadan önce cildin nasıl tepki vereceğini görebilmek için yama testi yapılması gerekiyor. Kozmetik ürünlerinde dikkat edilmesi gereken diğer nokta ise son kullanma tarihi. Raf ömrü dolmuş ürünler ciltte alerjik reaksiyonlara yol açabileceği için satın alınmadan önce mutlaka kontrol etmende fayda var.

Kozmetik alerjisi belirtileri

Cilt, kozmetik ürünlerine karşı farklı şekillerde tepki gösterir. Kızarıklık, kozmetik alerjilerinin en belirgin özelliği. Diğer belirtiler arasında; cildin pullanması, şişlik ve tahrişler yar alır. Kozmetik ürünlere karşı bazı alerjik tepkiler anında ortaya çıkarken bazı ürünlerin alerjiye neden olup olmadığını anlamak haftalar sürebiliyor. Alerjinin sadece ürünün kullanıldığı yerde değil daha geniş bir alanda etkileri görülebiliyor. Cildimizde kozmetik alerjisine en hassas yerler arasında dudaklar, boyun bölgesi, göz ve çevresi sayılabilir.

Kozmetikler dermatite yol açıyor

Dermatit, çeşitli deri iltihaplarını tarif etmek için kullanılan bir terim. Bakım ve kozmetik ürünleri kullanım sıklığı, temas şekilleri ve içeriklerinden dolayı alerjik hassasiyetlere ve dermatite yol açabilir. Seboreik ve egzama olarak ikiye ayrılan dermatitin ortaya çıktığı bölge ile alerjiyi tetikleyen maddenin özellikleri yakından ilişkilidir. Kozmetik ve temizleyici ürünlere bağlı ortaya çıkan egzama, tipik olarak yüz veya ellerde görülür.

Alerji testinin sonucuna göre ürün seçilmeli

Kimyasallara karşı oluşan alerjilerin tespiti için günümüzde çeşitli alerji testleri uygulanıyor. Testin sonuçlarına göre de hangi üründe hangi malzemenin kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olup fayda sağlayacak ürün seçilebiliyor. Çıkan sonuca göre tahriş ve alerjiye yol açan ürünün kullanımının sonlandırılması, kozmetik alerjisi geçene kadar da kokusuz kozmetik ürünlerinin kullanılması gerekiyor. Alerjinin tedavisi boyunca da anti-alerjik olan ürünler tercih edilmelidir. Alerji ilerlediği takdirde bir uzmana başvurulmalı ve cilt sağlığı için kullanılması gereken faydalı ürünlerin tavsiyesi alınmalıdır.

