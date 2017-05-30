KOŞUCULARI SERİNLETMENİN YOLU BULUNDU





Atletler (ve fitness editörleri!) daha iyi odaklanmak adına yıllardır egzersiz sırasında naneli sakız çiğniyor.

Araştırmalar da mentolün egzersiz sırasında daha serin hissettirdiğini gösteriyor: En çok ihtiyacın olan zamanda esintiye benzer bir duygu yaşatıyor ve bu sayede daha sıkı ve uzun süre çalışabiliyorsun. İşte cebimizde naneli sakız stoklamamızın asıl nedeni! Asıl ilginç kısım ise şu: Southern Cross Üniversitesi’nden Spor Bilimi Öğretim Üyesi Doktor Chris Stevens, “Mentol aslında vücut ısısını gerçek anlamda düşürmüyor, sadece beynini kandırarak serinlediğini düşünmesine neden oluyor” diyor. Ayrıca kendisinin yaptığı yeni bir çalışma, naneli içeceklerin koşu performansını buzlu içeceklere oranla daha olumlu etkilediğini gösteriyor. Plasebo etkisi ya da değil! Enerji ile dolmamıza sebep olan nane etkisine hayır diyemeyiz.

