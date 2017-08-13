KOŞUCULAR İÇİN AĞIRLIK ÇALIŞMANIN ANAYASASI Eğer koşu sporu ile ilgileniyor ve ağırlık antrenmanları yapıyorsan, bu 10 kuralı aklından hiçbir zaman çıkarmamalısın. Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunları Unutma! ← Eski Yazılar HIZLI KİLO VERMEK HAKKINDA BİLMEN GEREKEN 5 ŞEY Sen Hala İzlemedin Mi? Bizi Takip Edin En Çok Okunanlar3 DAKİKADA DAHA FAZLA YAĞ YAK Antrenmanlarının sonuna ekleyeceğin bu kardiyo hareketleri sayesinde daha fazla yağ…YEPYENİ YULAF EZMESİ TARİFLERİ Sağlıklı bir öğün için marketten sade yulaf ezmesi al sonra…EVDE ZAYIFLAMAK İÇİN 15 DAKİKALIK EGZERSİZLER Programın çok mu yoğun? Üzülme (ve bahane de bulma!). Bu…AYRIK DİŞLERE SON Ağrısız, acısız, dişleriniz kesilmeden bembeyaz bir gülüşe sahip olmak istiyorsan…KARIN ERİTME DİYETİ Bu şaşırtıcı zayıflama tüyolarıyla karın kasların saklandıkları yerden dışarı çıkacak.… @WomensHealth_TR kullanıcısından Tweetler