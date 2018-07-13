KOŞU RUTİNİNİ RENKLENDİRMENİN YOLLARI





Koşmaya ister sağlıklı olmak, ister zayıflamak, ister yapabileceğini ispat etmek için başlamış ol; temel hedefin koşmaktan keyif almak olmalı. Peki koşu rutinini renklendirmek için neler yapman gerekiyor?

Sürekli aynı yönde koşuyorsun.

Çözüm: Ters yönde koşmayı dene.

Sevdiğin birkaç koşu rotası bulmak, “Bugün nerede koşacağım?” stresini ortadan kaldırdığı için iyidir. Ancak otomatik pilotta koşmak bir süre sonra sıkıcı hale gelir. Bu durumu çözmenin en basit yolu ise aynı rotayı tersten koşmaktır. Yine nerede olduğunu ve ne kadar koşacağını bilirsin; ama beynini biraz daha kullanman gerekir.

Sürekli kolay ve sabit bir tempoda koşuyorsun.

Çözüm: Hız çalışması dene

Yavaş koşmanın kötü bir yanı yok ama işe biraz heyecan katmak istiyorsan, haftada bir hız çalışması yapmanın faydası olabilir. Şunu dene: 10 adım yürümeyle başlayıp, 10 adım jogging, ardından da 10 adım hızlı jogging yap. Sonraki 30 adımı normal temponun biraz daha üzerinde bir hızla at. Yavaşlayıp yürümeye başla. İlk önce kolay bir koşunun ardından iki kez tekrarla. Her hafta bir tur eklemeyi unutma.

Sürekli aynı mesafeyi koşuyorsun.

Çözüm: Mesafe ekleyip çıkar ve daha hızlı koş.

Her hafta koşu rutinini değiştiren koşucular, yapmayanlara kıyasla fitness seviyelerini daha hızlı yükseltiyorlar. Uzun koşularını biraz zorlaştırmak için, iki haftada bir en uzun koşuna 1 km ekle. Bu kilometreyi yavaş koştuğundan emin ol. Veya kısa koşularını değiştir. Normal mesafeni 1 km kısalt. Ama koşunda aralıklarla, 20-60 saniye boyunca patlayıcı gücünle koş.

Aynı tip yarışlarda koşmak senin için sıkıcı bir hale geldi.

Çözüm: Engelli koşuya katıl

İhtiyacın olan motivasyonu elde etmek için, çamur yarışına katılmayı dene. Çamur, su ve engeller ile daha eğlenceli ve yavaş hale getirilmiş bir koşu yarışı olan Reebok Mudrace senin için ideal. Zira burada engellerle donatılmış 4 km’lik koşu parkurunun ve onu tamamlayan sağlıklı yaşam deneyim alanlarının keyfini çıkarabilirsin. Bazı yerlerde koşmanın mümkün olmayacağı, hızlı koşmanın yetmeyeceği bu yarışta çamurlanmaya cesaret etmen ve engelleri aşma konusunda azimli olman önem teşkil ediyor.

Sene içerisinde 2 sefer yapılan bu engel koşusu festivalinde, yetişkin ve çocuklar için hazırlanan iki ayrı parkura, gün içinde 4 seansta koşucular alınıyor. Çamur Havuzları’nı ve aralarında sıralı hendek, lastikli yol, alçak duvar, çılgın derenin de yer aldığı 20’den fazla engeli eğlenerek aşman hedefleniyor. Parkur, ismine yaraşacak şekilde birbirinden çamurlu engellerle donatılırken; çamur engellerinin yanında parkurda bir düzine fiziksel engel ve fitness engeli yer alıyor. Yetişkinler kadar minik maceracıların da düşünüldüğü bu etkinlikte, çocuklar için birbirinden renkli parkur ve uygulamalar da bulunuyor.

Festival alanında sağlıklı beslenme temasına uygun yiyecek alanı, DJ performansı ve canlı konserler, çocuklar için atölyeler, yoga atölyesinden fitness egzersizlerine kadar pek çok şeyi deneyimleyebileceğin bir training alanı yer alıyor.

22 Temmuz’da Yeşilvadi, Şile’de; Eylül’de ise Sarıyer’deki Milyon Beach’te gerçekleşecek olan bu etkinliği kaçırmamanı öneririz.

http://reebokmudrace.com/



