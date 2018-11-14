KOŞU BANDINDAN MAKSİMUM VERİM ALMANIN YOLLARI





Koşu bandı mini bir spor salonu sayılabilir mi? Kesinlikle evet!

Bu çok yönlü kardiyo ekipmanını Clark’ın özel olarak hazırladığı yandaki programla kullanmayı dene. Bu programın özelliği, koşunun geliştirmediği iki bölgeni –üst beden ve karın kaslarını– çalıştırmak. Böylece koşu esnasında hem nabzın yükselecek, hem de postürünü düzeltip başka hiçbir alet kullanmadan kas kütleni arttıracaksın. Aşağıdaki hareketleri koşuya başlamadan ve bitirdikten sonra yap. İlk hareketi 40 saniye içinde mümkün olduğunca tekrarla, 20 saniye dinlen ve diğer harekete geç. Toplam 3 set yap.

Knee tuck

Koşu bandının ekranına sırtını dön, kollarından sıkıca tut ve ayaklarını banttan kaldır. Kollarını düz tutarak karnını sık ve dizlerini göğsüne doğru çek. Hareketi tersten yaparak başlangıç pozisyonuna dön. Bu, bir tekrar eder.

Lat pull-up

Bandın üzerine otur, dizlerini bük ve koşu bandının kollarından tutarak ellerinle omuzlarını aynı hizaya getir. Yan sırt bölgeni sıkarken vücudunu yerden kaldır ve göğsünü hep düz tut. Hareketi tersten yaparak başlangıç pozisyonuna dön. Bu, bir tekrar eder.

Inverted row

Bandın üzerine yat, dizlerini bük, koşu bandının kollarını tutarak üst bedenini havada asılı tut. Kalçalarını kaldır, karnını sık ve kürek kemiklerini birbirlerine yaklaştırırken göğsünü koşu bandının kollarına doğru çek. Hareketi tersten yaparak başlangıç pozisyonuna dön. Bu, bir tekrar eder.

Güçlü Bir Koşucu Ol

Güçlenmenin önemli olduğu tek yer ağırlık odası değil: Güçlenmek, koşu antrenmanlarını da daha verimli hâle getirir (hatta koşucuların kişisel rekorunu kırmasına bile yardımcı olabilir). Yukarıda gördüğün güçlenme rutini, geleneksel intervallerin aksine lunge ve side shuffle gibi alt bedeni güçlendiren hareketleri ön plana çıkarıyor. Üstelik tüm bunları koşu bandının üzerinde yapabilirsin. Bu hareketler kalça, kalça fleksörü, hamstring, quad yani “koşu kasları”nı yorgunluğa karşı savaşmaları için geliştirir. Dolayısıyla başlangıçtan bitişe kadar aynı hızı koruyacak güce sahip olursun.

