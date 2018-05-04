KOŞU AYAKKABILARININ PERFORMANSA ETKİSİNDEN BAHSEDELİM Mİ?





Koşu ayakkabılarının performansı etkilediği bir gerçek. Peki illa ki süper teknolojik bir ayakkabı mı alman gerekiyor?

Yapılması en kolay spor dallarından biri olan koşu için aslında sadece bir ayakkabıya ihtiyacımız var. Bu noktada birkaç soru kafamızı kurcalayabilir. Son dönemde birçok spor markasının farklı yeniliklerle piyasaya birçok koşu ayakkabısı çıkardığını görüyoruz. Bu markalar ve modeller arasında kaybolmak ise an meselesi. Gerek çevremiz, gerekse markaların yönlendirmeleri ile kendimizi her yeni çıkan ayakkabıyı almak zorunda gibi hissedebiliyoruz.

Şimdi bahsettiğim spor ayakkabısı kavramına gelelim. Öncelikle antrenman ve koşu ayakkabısını birbirinden ayırmak gerek. Koşmak için yapısı sebebiyle muhakkak koşu ayakkabısı almalısın çünkü antrenman ayakkabıları tamamen koşu disiplini için tasarlanmamıştır. Koşuya başladığın ilk dönemlerde çok yüksek performans özellikli bir ayakkabıya ihtiyacın yok. Koşmak istediğin mesafeye (maraton ya da 5K gibi), fiziksel özelliklerine, koşu tekniğine ve basış şekline göre bir koşu ayakkabısı tercih etmen yeterli.

Eğer belirli bir hedefe yönelik antrenman yapıyorsan, o zaman bu yeni teknolojiler ile piyasaya çıkan ayakkabıların performansa olan etkilerinden faydalanabilirsin. Örneğin, Nike Vapor Fly %4 modeli, seni en iyi derecenden yüzde dört daha hızlı koşturmayı iddia ettiğinde, bu herkese biraz abartılı gelmişti. Ancak bu ayakkabı ile koşan atletlerin dereceleri ve yarış sonrası geri bildirimlerine baktığımızda karşımıza çıkan sonuç şu şekilde: Doğru bir ayakkabı, performansı olumlu yönde etkiliyor.

Mehmet Çetin, Nike+ Run Club Uzman Koşu Koçu

