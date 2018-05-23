KOŞARKEN NASIL GİYİNMELİSİN?





Koşarken ‘doğru’ giyinmenin püf noktalarından bahsedelim mi?

Koşarken neyi nasıl giymen gerektiğini ve ayakkabı seçiminizi neye istinaden yapman gerektiğini yazdık.

1- Vizörlü bir şapka, sadece gözlerini güneşten korumakla kalmaz; koşarken olası hava koşulları için adeta bir kalkan görevi üstlenir. Açık renkli bir şapka, ılık günlerde seni serin tutar ve terlemeni önler.

2- Cool Max kumaşıyla yapılmış, koltuk altlarında dikiş olmayan ve seni terletmeyen bir tişört tercih et. Koton gibi terini emecek olan kumaşlardan kaçınmanı öneririz. Hava koşullarına uyum sağlamak için soğuğu geçirmemesine de dikkat et.

3/ Şortların bir koşucunun gardırobunun temel elementi olduğu su götürmez bir gerçek. Genelde naylon veya fiber dokuda olanlar tercih ediliyor. Spor markaları, koşularını eğlenceye dönüştürmek isteyen kadınlar için rengarenk tasarımlar sunuyor. Daha kısa olan şortlar, bazı koşucular tarafından tercih edilse de, hem rahatlık, hem de işlevsellik açısından pek de uygun değiller.

Şort alırken, ekstra desteğe ihtiyacın varsa içinde kompresyon taytı olanları da tercih edebilirsin.

4- Spor sutyeni, bir kadın koşucu için altın değer taşıyor. Doğru seçilmediği takdirde acı ve şişme hissi yaratan bu sutyenler, performansı artırabildiği kadar da düşürebiliyor. Seni çok sıkan bir sutyen tercih etme. İyi bir spor sutyeni göğüslerini destekleyerek seni daha mutlu hissettirir ve olası sarkmaları minimize eder. Göğüs ölçülerine uyan bir seçim yaptığında, sırt ağrılarından ve olası zedelenmelerden kurtulmuş olursun. Ve emin ol, esnek kumaşıyla hareket özgürlüğü sağlayan bir sutyen bulmak o kadar da zor değil!

5- Şimdi gelelim en önemli detay olan ayakkabılara… Seçerken, performansını ya da hızını ön planda tuttuğun, postürünü düzeltmenize yardımcı olmasını istediğin ve hızınıza ayak uydururken bir yandan da rahatlığını önemsediğin ayakkabılardan beklentilerin epey yüksek. Ve bu konuda haklısın.

Koşu şekline uygun, ayağın koşarken aldığı şekle girebilen, dengeyi sağlayabilecek bir koşu ayakkabısı işini kolaylaştırır, daha doğrusu ayağının rahat etmesini sağlar. Ayaklarının rahat etmesinin yanı sıra, daha rahat koşar ve sağlığın için de doğru bir adım atmış olursun.

Dikkat etmen gereken bir noktadan bahsedelim: Koşarken vücudun ağırlığı bacaklara ve ayaklara yayıldığı için ayak da öne, arkaya, yanlara doğru esner, yayılır. Bu bakımdan koşarken ayak parmaklarının rahat edebilmesi, sıkışmaması için kesinlikle koşu ayakkabısını ilk kez deneyip giydiğinde ayak parmaklarının en uca temas etmemesi gerekiyor. Koşu ayakkabısının parmak kutusu çok dar ya da küçük olursa, kas ve tendonlar sıkışır, kramp ve ağrılar meydana gelir.

Ayrıca herkesin ayağının büyüklüğü, genişliği, şekli, kişilerin yere basma şekilleri farklı olduğundan herkes için “en iyi ayakkabı” tanımı da farklılık gösterir. Ancak seçtiğin ayakkabı ayağını yoldaki, zemindeki olumsuzluklardan korumalı, farklı zeminlerdeki koşularda çekiş sağlamalı, vücudun ağırlığını yayacak, dengeleyecek yastıklama mekanizmasına sahip olmalıdır.



