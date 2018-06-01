KOŞARKEN AYAĞINA KRAMP GİRİYORSA…





Hiçbir şey harika koşu ritmini birden bire ortaya çıkan bir kramp, sancı ya da başka bir ağrı kadar mahvedemez.

Koşarken ayağının taban çukurunda keskin bir acı oluşuyorsa ya da o bölge yukarı çekiliyormuş hissi de verebiliyorsa önerilerimize kulak vermende fayda var.

Neden ortaya çıktığına gelirsek… Ayakta kramp oluşumu, vücuttaki kas kasılmalarını düzenleyici kimyasallar olan elektrolitlerin dengesizliğinden kaynaklanabilir. Bu gibi besinleri ter yoluyla çok fazla kaybedersen, vücudunun elektriksel tepkileri karman çorman olabilir ve bu da kas kasılmalarına ve kramplara yol açar. Ayaktaki kramplar kas yorgunluğunun da bir göstergesi olabilir. Edmonton, Alberta’dan egzersiz fizyoloğu Dean Somerset, uzun bir yarışta ayaklarını durmaksızın germenin ve esnetmenin kaslarını gereğinden fazla çalıştırdığını söylüyor.

Çözüm olarak, sana dik ve hareketsiz durmanı öneriyoruz. Ağırlığını krampın olduğu ayağına ver ve mümkün olduğunca yüklen. Eğer iyi gelirse, başparmaklarını ayırmaya odaklan. Gerekirse diğer ayağını havaya kaldır ve tek ayak üzerinde dur. Tüm ağırlığınla kramp giren ayağının üstünde 1 dakika kadar bekle.

