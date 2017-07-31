KOŞ KATY PERRY KOŞ, ARADA DA KAHVE İÇ!





Ünlü şarkıcı Katy Perry, önceki gün Studio City’de tek başına koşuya çıktı.

Geçtiğimiz Mart ayında Orlando Bloom’dan ayrılan Perry, son dönemde kendini spora verdi. Uzun süre koşu yapan ünlü şarkıcının, daha sonra Starbucks’a uğrayıp üç içecek birden alması dikkat çekti. Oldukça basit giyimiyle sokakta herhangi biri koşan Katy Perry’yi tanımak için büyük bir dikkat gerekiyordu. Biz bile zor tanıdık!

