KORKULU RÜYAMIZ: AKNE





Akne senin de kabusun oluyorsa, bu haberimizi mutlaka oku!

Yağ kanalları ile ilgili bir deri hastalığı olan akne, yağ salgısının yoğun olduğu ergenlik döneminde başlıyor ve 40’lı yaşların sonuna kadar uzayabiliyor. Uzmanlar, aknenin tedavi edilmediği takdirde iz bırakabildiğini ve psikolojik sorunlara neden olabildiğini söylüyor.

Genetik faktörler, hormonlar, makyaj malzemeleri, yağlı cilt bakım kremleri, güneş, çevre kirliliği ve çeşitli ilaçlar akneyi tetikleyebiliyor. Tedaviye dirençli akne, saç dökülmesi, tüylenme artışı ve mensturasyon düzensizliğinin görüldüğü durumlarda endokrin testinin gerekli olduğunun altını çizen uzmanlar; akne tedavisinin kişiye, aknenin şiddetine ve aknenin formuna göre belirlendiğini belirtiyor.

Akne sorunu kalıcı bir şekilde çözülebilir mi dersin?

Basit akne formlarında lokal ilaçlarla dermokozmetik destek ürünlerin kombine edildiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Rukiye Kaymaz, hafif orta akne şiddetinde yumuşak formüllü pH dengeli bir temizleyici ile cildin günde 2 defa yıkanması önerildiğini söylüyor. Daha derin iltihaplı lezyonlar mevcut ise sistemik antibiyotikler, dermokozmetik bakım ürünleri ve lokal antibiyotiklerle kombine ediliyor. Daha şiddetli ve iz bırakan akne formlarında A vitamini türevi sistemik ilaç tedavisi ile akne sorunu, çoğunlukla kalıcı bir şekilde tedavi ediliyor. Bu tedavi sırasında lokal dermokozmetik ürün desteği çok önem teşkil ediyor. Retinoid tedavisi cildi inceltip hassaslaştırdığı için sabahları yağsız minimum 30 koruma faktörlü güneş koruma ürününün yanı sıra hassas cilt temizleme ürünleri ve nemlendiriciler tercih ediliyor.

Akne tedavisinden sonra iz tedavisi planlanmalı

Aktif akne durumunda yağlı bakım kremleri, güneş koruma ya da fondöten, pudra gibi makyaj malzemelerinden uzak durulması gerektiğinin altını çizen Dermatoloji Uzmanı Dr. Rukiye Kaymaz, aktif akne tedavisi başarıyla sonuçlandıktan sonra iz tedavisinin planlaması gerektiğini söylüyor. İz kalmaması için düzenli olarak dermatoloji uzmanının belirlediği mevsime uygun koruma faktör içeren bakım ürünleri kullanılması da önem teşkil ediyor. İz azaltıcı lokal ürünlerin soyucu nitelik içermesi nedeniyle akşam saatlerinde kullanılması daha uygun.

