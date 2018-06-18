KORKU VE ENDİŞE, PSİKİYATRİK AĞRILARA YOL AÇIYOR





Herhangi bir hastalığa bağlı olmadan ortaya çıkan psikiyatrik ağrılar, yaşam kalitesini düşürüyor. Ruhsal olarak kendimizi baskıda hissettiğimiz anlardaki korku ve endişeler sonucunda kaslarımız kasılarak bu ağrılar ortaya çıkıyor. Bu tip ağrıların psikiyatri uzmanı tarafından tedavi edilmesi tavsiye ediliyor.

Uzmanlar, herhangi bir fizyolojik rahatsızlık olmamasına rağmen ortaya çıkan psikiyatrik ağrıların yaşam kalitesini etkilediğini ve psikiyatri uzmanı tarafından tedavi edilmeli gerektiğini söylüyor. Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, psikolojik ağrının çok çeşitli araştırmalar yapılmış olmasına rağmen ki hiçbir şekilde böyle bir ağrının olmaması gerektiğine kanaat getirilmiş ağrı olduğunu belirtiyor.

Prof. Erkmen bak ne diyor: “Hastalık yok, mikrop almamış veya hastanın vücudunda herhangi bir düzensizlik yok ve bunun sonucunda hastanın herhangi bir hastalığının olmadığı söyleniyor. Bu durumda, hasta da ortada kalmış oluyor ve kendine şu soruyu soruyor; ‘Benim hiçbir şekilde bir hastalığım yoksa ben bu ağrıları neden çekiyorum?’ İşte bu noktadan sonra bizim, psikiyatrik ağrı dediğimiz olay devreye giriyor. Dolayısıyla bu hastanın, bir psikiyatrist tarafından tedavi edilmesi gerekiyor.”

Ruhsal gerginlikler ağrıya yol açıyor

İnsan ruhsal olarak bir gerginlik içerisine girdiği zaman farklı tepkiler verebiliyor. Bu bazen bir şeylerden korkma, aşırı titizlik, olmayan şeyleri görme veya depresyona girme gibi durumlar olabilir. Ağrıların sebepleri, ruhsal olarak kendimizi baskıda hissettiğimiz anlardaki korkumuz ve endişemizdir. Bu korku ve endişeler sonucunda kaslarımız kasılıyor ve sonucunda bu ağrılar ortaya çıkıyor.

Sırt, mide, baş ağrısı ve kol-bacak ağrılarının stresin neden olduğu hastalıklardan birkaçı olduğunu belirten Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, psikiyatride somatizasyon kavramının yani ruhsal hastalıkların bedensel hastalıklar gibi tepki vermesinin altını çizerken; teşhisi konulamayan ve yalnızca bedensel olmayan bu hastalıkların depresyona bağlı olan hastalıklar olduğunu söylüyor.

Psikolojik ağrılar yaşam kalitesini düşürüyor

Psikolojik ağrının herhangi bir ağrıdan farksız olmadığını belirten Erkmen, “Yani en az onun kadar şiddetlidir hatta çok çok daha şiddetli olur. Psikolojik ağrıların tahrip gücü çok yüksektir ve kişinin hayatını perişan ediyor. Bir işi yapıyorsun ve sırtın, başın veya herhangi bir yerin ağrıyor, performansın düşüyor. Grip olduğunuzda hayatınızın 3-5 günü kalitesiz geçer, psikolojik ağrıda yaşam kaliten her gün düşer” diyor.

Psikiyatrik ağrıların kişinin işiyle, eşiyle ya da çevresiyle yaşadığı sorunlar sonucunda da ortaya çıkabilecek bir hastalık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, sebepsiz ortaya çıkan ağrılar nedeniyle psikiyatri uzmanına başvurulması gerektiğine dikkat çekiyor.

“Bu rahatsızlıklar tam olarak meçhul ağrılardır ve bilinmezlik insanı çok fazla korkutur. Ortada bir ağrı var fakat teşhis koyamıyorsun. Bazı hastalar, o kadar büyük araştırma sonuçlarıyla geliyor ki, baktığınız zaman iki taraf da haklı. Doktor, her yönden araştırıyor fakat en sonunda bir şey olmadığı kanısına varıyor, hasta ise ağrılarının farkında ve kesinlikle bir şeyler olduğunu söylüyor. İşte o noktada, hastaya ‘Senin bir şeyin yok’ demek yerine, ‘Senin hastalığın psikiyatrik bir hastalık, psikiyatriye gitmen gerekiyor’ demek lazım. Bazı doktor arkadaşlar, bu durumun gelişi güzel bir şekilde geçiştirilebileceğini söylüyorlar. Bu da bir hatadır çünkü psikolojik ağrılar genel olarak ciddi ve uzun süren rahatsızlıklardır. Dolayısıyla biraz yüksek dozda ilaç almak ve bıkmadan usanmadan tedavinin devamının sağlanması gerekiyor.”

Psikoterapi desteği önemli

Psikiyatrik ağrılarda stresten uzak kalmak, sosyalleşmek ve psikoterapi desteği almak da epey önemli. Süreç şu şekilde işliyor: “Bir hastaya, spor yaparsan ve sosyalleşirsen bu ağrılardan kurtulma olasılığın yükselir dediğimiz zaman, hasta yürüyecek halinin bile olmadığını nasıl spor yapacağını sorguluyor. Normal hastalara yatağa yatıp dinlenmeleri söylenir fakat biz psikiyatristler hastaya, yatağından çıkıp topluma karışması gerektiğini söyleriz. Eğer hasta bu sosyalleşme sürecini yavaş ve kademe kademe ilerletirse bu rahatsızlıklar daha kolay bir şekilde aşılmış olur. Aynı zamanda tedavi sırasında gevşemek ve geçti gitti havasına girmemek gerekiyor. Sonuç olarak, uzun süreli ve yüksek dozda ilaçla tedavi sürecini geçirmemiz gerekiyor. Psikoterapi bu süreçte hastaya çok yardımcı olabilir. Yaşama biçiminin değiştirilmesi ve hareketli bir hayata sahip olunması gerekiyor. Hayatındaki sorunları kaldırman geriyor ve bıkmadan usanmadan tedaviye devam edilmesi gerekiyor bu da psikoterapiyle mümkün olabilir.”

