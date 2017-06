KÖPEĞİNLEGEL

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, tüm ziyaretçilerini köpekleriyle birlikte sergi gezmeye davet ediyor. Dört Ayaklı Belediye: İstanbul’un Sokak Köpekleri sergisini sadık dostlarıyla birlikte gezmek isteyenlere yaz boyunca kapılarını açan enstitü, sosyal ve kültürel alanlarda evcil hayvanlara da yer açmak için bir adım atıyor. Sergi 16 Eylül’e kadar ziyaret edilebilir.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, yaz sıcaklarında dört ayaklı dostları ile gezintiye çıkan ziyaretçilerine yeni bir rota sunuyor. Enstitü, kültür sanat dünyasında bir ilki gerçekleştiriyor ve Dört Ayaklı Belediye: İstanbul’un Sokak Köpekleri sergisini köpekleri ile birlikte gezmek isteyenlere açıyor.

Küratörlüğünü Ekrem Işın’ın, danışmanlığını Catherine Pinguet’nin üstlendiği Dört Ayaklı Belediye: İstanbul’un Sokak Köpekleri sergisi, sokak köpeklerinin, dini, siyasi ve sosyolojik dönüşümlerle değişen serüvenine ışık tutuyor. İstanbul köpeklerinin en az insanlar kadar şehir hayatının toplumsal serüvenine katıldıklarını ifade eden Ekrem Işın, tarih boyunca şehri ziyaret eden Batılı gözlemcilerin, hayvanları bile toplumsallaştıran bu kültürün inceliklerine merakla yaklaştığını vurguluyor.

Serginin danışmanı Catherine Pinguet, hayvan meselesini ciddiye alanlara yöneltilen “Bir hayvan için neden bu kadar lakırdı?” sorusunun, İstanbul sokak köpeklerinin dostu ve koruyucusu olanların çok iyi bildiği sıradan bir yaklaşım olduğunun altını çiziyor. Pinguet, John Berger’in Why Look at Animals? (Niçin Hayvanlara Bakmalı?) başlıklı derleme kitabının insanlara durmak ve bakmak konusunda bir çağrı niteliği taşıdığını belirtiyor ve soruyu şöyle cevaplandırıyor: ‟Çünkü onların özgürlüğü benim özgürlüğümün teminatıdır.”

Dört Ayaklı Belediye: İstanbul’un Sokak Köpekleri sergisi, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan süreci, fotoğraflar, seyahatnameler, kartpostallar, dergiler ve gravürler eşliğinde gözler önüne seriyor.

16 Eylül 2017 tarihine kadar açık kalacak sergi, Beyoğlu Tepebaşı’ndaki İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde, Pazar günleri hariç her gün 10:00 – 19:00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilir.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü aynı zamanda bir kütüphane! Kütüphane çalışma saatleri hakkında ayrıntılı bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. http://www.iae.org.tr

