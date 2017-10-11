KONUŞAMAYACAK KADAR İYİ SEKS





İYİ MİYDİ?

Muhteşem bir seks, seni konuşamayacak hâle getirebilir. Ama aynı şeyi kötü bir seks de yapabilir. Nasıl mı? Uzman görüşlerine yer veren Pearl.com’da yayımlanan bir anketin sonuçlarına göre, kötü bir sevişmenin ardından bir ilişki bitme noktasına gelebiliyor. İşte rakamlar:

%44 Bununla ilgili olarak partneriyle konuşmaya başlıyor

%39 Tek kelime etmiyor ve morali bozuluyor

%28 Seksin ileride daha iyi olmasını umuyor

%11 Bunun hakkında konuşmadan ilişkiyi bitiriyor

