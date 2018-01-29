KONU: BURUN ESTETİĞİ





Burun estetiği sonrası burun ucu neden şişer?

Burun estetiği hastalarının en çok merak ettiği ve endişe duyduğu konuların bir burun ucunda oluşan şişlik ve bu şişliğin akıbetidir. Burun estetik ameliyatı sonrası burunun tamamında olduğu gibi burun ucunda da şişlik oluşur fakat burun ucunda aşırı şişlik veya uzun süren şişliklerin farklı nedenleri vardır. Açık ameliyat tekniğinde kapalı yönteme göre daha fazla şişlik oluşur ve bu şişliklerin inmesi daha uzun sürer. Ayrıca burun ucu küçültülmesi planlandıysa cerrahi müdahale çok titiz ve dokuları yıpratmadan yapılmalı çünkü bu müdahale kendi şişmeye yol açmakta olup dikkatli davranılmadığı takdirde aşırı şişliğe ve oluşan şişliğin geç inmesine ve bazen kalıcı olmasına neden olur. Bunların dışında bazı teknik hatalar burun ucunda aşırı şişliğe neden olur. Ameliyattan sonraki destekleyici bantların burun ucunu tam kapatmamaları, burun alçısının kısa olup burun ucunu gerektiği kadar içine almaması en önemli teknik hatalardandır. Ameliyat yöntemi ve teknik detayları dışında burun cildin yapısı da önemli bir faktördür. Kalın ve yağlı ciltlerde ödem daha fazla oluşup ameliyat sonrası daha uzun süre devam eder ve bazen tamamen inmez.

Burun estetiği sonrası şişler ne zaman iner ?

Burun estetik ameliyatından sonra burunun tamamında bir şişlik oluşur. Bunun yanı sıra bazen göz altlarında da şişlik ve morluk oluşur. Burundaki şişlikler burunda gereken değişikliğin derecesine göre artar. Ne kadar yapılması gereken değişiklikler fazla ise o kadar daha fazla ödem oluşur çünkü hem işlem alanı ve hem işlem yapılması gereken dokular daha fazladır. Bu şişlikler teknik hata olmaması şartıyla birinci haftadan çekilmeye başlar ve 3. haftanın sonunda kabul edilir derecede azalmış olur. 3. ayın sonunda şişlerin neredeyse tamamı kaybolur. Dokuya entegre olan kalan şişlikler 6. aya kadar çözülür ve dokular normal ve yumuşak kıvamını kazanır. Bundan sonra görünümde belirgin değişiklik olmaz ve dokular nedbelerin yenilenme ve normalleşmesi ile doğal yapısına kavuşur. Yapılan ameliyatta teknik hatalarından dolayı dokularda aşırı zedelenme varsa bu süreler uzar ve iyileşme aşamaları etkilenir.

Burun estetiği sonrası burunda çökme neden oluşur?

Burun estetiği ameliyatı olmak isteyen hastaların kâbusu olan burun da çökme neden oluşur? Burun estetiği ameliyatında kalıcı sonuç elde etmek için önemli bazı noktalara özen göstermek şart. En önemli konu müdahale yapılan dokuları iyi belirlemek ve dokuları yıpratmadan gereken değişikliği oluşturmak. Hasar gören kemik ve kıkırdak dokuları iyileşme sürecinde erimeye yatkın olup beklenmedik sonuçlar ortaya çıkabilir. Yumuşak dokular aynı şekilde hasar gördüğünde farklı şekilde nedbeler oluşturup sonucu olumsuz etkiler. Diğer bir teknik hata gereğinden fazla doku rezeksiyonudur. Telafisi olmayan bu hata burun da çökmenin en önemli nedenidir. Kısacası iyi planlanmış ve dikkatli ve özenle yapılmış bir ameliyatta “çökme” tabir edilen burun sırtının aşırı kavisli hale gelmesi oranı %1-2’yi geçmez ve o da vücudun kendi iyileşme yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.

Burun estetiği sonrası burun düşmesi nedir?

Burun estetik ameliyatı sonrası burunun “düşmesi” hastalarda en çok endişe edilen konulardan biridir. Peki burun düşmesi nedir ve neden böyle bir sonuç ortaya çıkar? Burunun düşmesi genellikle burun ucuna yapılan müdahale ile uç kaldırıldıktan sonra tekrar eski haline dönmesi için kullanılan tabirdir. Bazen de bu terim burun sırtının iyileşme sürecinde aşırı kavisli bir şekil alması için kullanılır. Burun ucunun tekrar eski haline dönmesi ve sarkması tamamen teknik bir hata olup orta dokuların iyi şekillendirememe veya yeterli tespit edilmemesinden kaynaklanıyor. Bu durum özellikle aşırı sarkık ve uzun bir burunda dikkat edilmesi gereken husus dur. Burun ucunun uygun şekilde kısaltıldığı ve kıkırdak ve yumuşak dokunun gerektiği şekilde tespitinden sonra burun ucu düşmesi oluşmaz.

Burun sırtının “düşmemesi” için en önemli konu müdahale yapılan dokuları iyi belirlemek ve dokuları yıpratmadan gereken değişikliği oluşturmak. Hasar gören kemik ve kıkırdak dokuları iyileşme sürecinde erimeye yatkın olup beklenmedik sonuçlar ortaya çıkabilir. Diğer bir teknik hata gereğinden fazla doku rezeksiyonudur. Kısacası iyi planlanmış ve dikkatli ve özenle yapılmış bir ameliyatta “çökme” ve “düşme” tabir edilen problemlerin oranı %1-2’yi geçmez ve o da vücudun kendi iyileşme yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.



