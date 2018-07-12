KOLTUKTAN SOSYALLEŞMEK





Sen de koltukta sosyalleşmeyi tercih edenlerdensen, bu haberimizi mutlaka oku.

Günümüzün dijital dünyasında hepimiz adeta telefon ve tabletlerimize yapışık yaşıyoruz. Hatta çoğunlukla bunun karşımızdaki kişi için kaba sayılabilecek bir hareket olduğunu bile algılayamıyoruz. Öyle ki yapılan bir araştırma, bazı insanların seks esnasında bile telefonlarını kontrol ettiklerini gösterdi. Dijital çağın en gözle görülür sonucu, sosyal aktivitelerin artık dijitale dönüşmesi. Araştırmalar insanların yüz yüze görüşmektense dijital ortamda haberleşmeyi tercih ettiklerini gösteriyor. Google ve Apple gibi dijital dünyanın iki devi ise, yüz yüze sosyalleşmeyi teşvik etmek için “Moment” adında, telefonun günde kaç saat kullanıldığını gösteren uygulamalar çıkardı.

Kaynak: Psychology Today

