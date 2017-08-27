KOLAY VE HAFİF BUZLU ÇAY TARİFİ

İşin sırrı yavaş ve soğuk demleme metodunda saklı.

Yazın en ferahlatıcı içeceklerinden biri olan buzlu çayı hazır olarak tüketiyorsan, fazlasıyla şekeri de göze -yani mideye- alıyorsun demektir. Ama seninle paylaştığımız bu iki aşamalı basit tarifle çok daha lezzetlisini yapabilirsin. İşin sırrı çay poşetlerini buzdolabında yavaşça demlenmeye bırakmakta saklı.

Hazırlanışı:

1. Adım

Sürahiyi suyla doldur ve ağzını çay poşetleriyle kapat. Böylece çay özleri suya inmeye başlayacak. Sürahiyi en az üç saat buzdolabında beklet. Buzdolabından çıkardığında kızıl kahverengi olmasına dikkat et. Bu renk, çayın tüm özlerini suya bıraktığının göstergesidir.

2. Adım

İster tarifi bu aşamada bırakıp kanepeye uzan ve ev yapımı soğuk çayının tadını çıkar; istersen onu biraz daha zenginleştirecek birkaç küçük dokunuş için (bourbon, portakal ve taze nane) marketin yolunu tut. Eve döndüğünde çayını buzdolabından çıkar ve buz ekle. Ardından az miktarda tatlandırıcı, bourbon ve bir dilim portakalın kabuğu ile birkaç tane taze nane yaprağı ilave et. Hasır şapka ve güneş gözlüğü isteğe bağlı.