KOKULARIN ENERJİSİ





Bulunduğun ortamın enerjisini, koku farkındalığı kazanarak değiştirebilirsin.

Zihne kaydolan görüntüler, sesler, tatlar zamanla unutulabilir ama kokular asla. Çocukluğumuzda burnumuza gelen vanilyalı kek kokusunu nasıl unutabiliriz ki? Koku duyusu hafızayla doğrudan bağlantılıdır. Kokular ve beyin doğrudan temastadır. Bir kokuyu duyduğumuz anda onu hemen algılarız. Evrimsel olarak baktığımızda koku duyusu ilk çağlardan beri canlıları tehlikelerden uzak tutar, yiyeceklerini buldurur ve hatta eşlerini seçmeye yarardı. Şimdi de -ister farkında olalım ister olmayalım- koku algımızla bozulmuş yiyecekleri ya da tehlikenin gelişini yine fark ediyoruz. (Boşuna, “tehlikenin kokusunu alıyorum” demiyoruz.) Ve hâlâ partnerimizi, koku duyusuyla çekici buluyoruz.

Araştırmalar, bir görüntünün birkaç gün içinde kaybolduğunu ancak kokunun hafızada yılarca -hatta on yıllar boyuncasaklandığını gösteriyor. Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemindeki kokular daha çok hatırlanıyor.

Güzel kokular, bize çoğunlukla geçmişteki güzel günleri, romantizm veya sevgiyi hatırlatan kokulardır: Taze çekilmiş kahve kokusu, fırından yeni çıkan ekmek kokusu, yeni biçilmiş çimen kokusu, yağmurun hemen ardından yayılan toprak kokusu, vanilya kokusu, deniz ve yosun kokusu gibi…

Kokulardan Yararlan

Aldığımız bir koku, bizi binlerce kilometre uzağa götürüp anılarımızı canlandırabilir ya da sevgilimizi bize sonsuza kadar bağlayabilir.

Tahrik Eden Koku: Ylang Ylang

Cinsellik ve koku arasında güçlü bir bağ vardır. Kokuların uyumu ilişkiyi başlatır, besler ve destekler. Her insanın parmak izi gibi sadece kendine has bir kokusu olur. Peki, karşımızdakinin kokusunu nasıl duyarız? Vücutta salgılanan bir tür kimyasal olan feromonlar aracılığıyla karşı cinsle koku iletişimi kurarız. Kişi fark etmese de özel kokular, özel duyguları ortaya çıkarır ve böyleliklekişiyi ilişkiye hazırlar. Kokular

aracılığıyla cinsel olarak bir çekim yaşanır. Libidonu arttırmak için, afrodizyak etkili ylang ylang yağını kullanabilirsin. Uzak Doğu ülkelerinde özellikle yeni evlenen gelin ve damadın yatağı ylang ylang çiçeği ile süslenir. Ylang ylang yağının ve çiçeklerinin doğurganlığı güçlendirdiği bilinir. Eril ve dişil enerjileri dengeleyen bu yağ, hem kadınlarda hem de erkeklerde cinsel isteği arttırır. Yatak odanda ylang ylang kokulu mum da kullanabilirsin.

Pozitif Düşündüren Kokular: Vanilya, Tarçın

Pozitif düşünmeyi kolaylaştırmak o kadar da zor değil…

VANİLYA: Vanilyanın hissettirdiği duygu mutluluktur. Bir vanilya çubuğunu eline alıp kokladığında gülümsediğini fark edeceksin. Çikolatanın içine konan vanilya bize mutluluk verir. Çağrıştırdığı tatlar ile çocukluk neşemize döndürür. Evinde ya da çalıştığın ortamda vanilya kokulu mum bulundurabilirsin.

TARÇIN: Tatlı notalar içerdiğinden, kokusu mutluluk verir. Tarçın duygu durumunu düzeltip, sana kendini daha iyi hissettirir. Tarçın kokulu mum yaktığında zihninin berraklaştığını ve düşüncelerinin pozitif yönde olduğunu hissedebilirsin.

Rahatlatan Kokular: Lavanta, Gül

Hepimizin ihtiyacı olan şey biraz rahatlamak değil mi?

LAVANTA: Lavanta kokusu rahatlamanı ve sakinleşmeni sağlar. Yatarken yastığına birkaç damla lavanta yağı damlattığında kolaylıkla uykuya dalabilirsin. Birkaç damla lavanta yağını şakaklarına veya gergin kaslarına sürerek masaj yaparsan gevşemeni sağlar. Ayrıca küçük lavanta keselerini çamaşırlarının arasına koyduğunda ferah bir koku tüm çamaşırlarına yayılacak ve sana rahatlık hissi verecektir.

GÜL: Gül yağını sakinleşmek ve uykuya dalmanı kolaylaştırmak için kullanabilirsin. Hiçbir kokunun böyle güçlü bir etkisi yoktur. Gece yattığında el bileklerine iki damla gül yağı damlat ve bileklerini burnuna yakın yerde tut. Hafif hafif koklamaya devam ettiğinde mışıl mışıl uykuya dalacaksın.

Stresten Arındıran Kokular: Sandal Ağacı, Bergamot

Stresi tamamıyla yok edemezsin ama etkisini azaltabilirsin.

SANDAL AĞACI: Geçmişe çok mu bağlısın? İçe dönük mü yaşıyorsun? Sandal ağacı yağı ile ferahlayacaksın. Meditasyonlarında kullanmak, ruhsal düzeyini ve frekansını arttırmak için ideal bir

yağdır. Bu yağı masaj yağı olarak ya da banyonda kullanabileceğin gibi, bir kâseye birkaç damla damlatabilir ve kokusunun bambu çubukları aracılığıyla odaya yayılmasını sağlayabilirsin. Ayrıca tütsü olarak da kullanabilirsin.

BERGAMOT: Kokladığında yaşam sevincini arttıran bergamotun, stresten kaynaklanan korkuları yatıştıran, depresif ruh hâline iyi gelen bir etkisi vardır. Duyguların dengelenmesini sağlar. Bu yağı buhurdanlıkla kullanabilir; yavaş yavaş buharlaşmasını sağlayarak odanın bu kokuyla dolmasını sağlayabilirsin. Ferahlatıcı ve rahatlatıcı etkisini hissedeceksin.

Negatif Enerjiden Koruyan Kokular: Adaçayı, Ardıç Ağacı

Zihnindeki negatif düşüncelerden kurtulmak ve evinin enerjisini temizlemek senin elinde…

ADAÇAYI: Adaçayının Latince’deki ismi olan salvia, “korunmuş” ve “iyileştiren” anlamına gelir. Adaçayının negatif enerjiyi temizleyici ve berraklaştırıcı özelliği vardır. Hem bedendeki

hem de iş yerleri ve ev ortamındaki negatif enerjiyi temizlemek için kullanılır. Adaçayını bir kaba koyarak ucunu yakabilirsin. Sık sık sönse de yine yak ve tütsü gibi evin her yerinde gezdirerek evinin

enerjisini temizle. (Köşeleri unutma.)

ARDIÇ AĞACI: Ardıç ağacı kokusunun yatıştırıcı bir etkisi vardır. Eğer masaj yağı olarak veya banyo yağı olarak kullanırsan, bedenindeki negatif enerjiyi, koku olarak kullanırsan zihnindeki negatif düşünceleri uzaklaştırırsın. Kuvvetlendirici, canlandırıcı, temizleyici özelliğe sahiptir.

Yazı: Yoga Eğitmeni İpek Darga

