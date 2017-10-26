KIZILLARIN DİKKATİNE; HEY BURAYA BAK!





Doğuştan kızıl saçlı olanların cilt kanserine yakalanma riski daha yüksek; ancak bunun nedeni sadece beyaz tenli olmaları değil.

Molecular Cell dergisinde yayımlanan bir araştırmada, onlara alev kırmızısı saç rengini veren genetik mutasyonun, aynı zamanda cilt hücrelerini güneş hasarına daha yatkın hâle getirdiği bulunmuş. Eğer sen de onlardansan, SPF 30 içeren bir güneş kremini tüm yıl boyunca cömertçe kullanmalı, ayrıca beslenme planında tofu ve soya fasulyesine bolca yer vermelisin. New Yorklu Dermatolog Joshua Zeichner, “Bu besinler, UV ışınlarından kaynaklanan cilt hasarını azalttığı kanıtlanan genistein adlı bir isoflavon içeriyor” diyor.

