KIVANÇ TATLITUĞ’UN YENİ PARTNERİ: ELÇİN SANGU





Kıvanç Tatlıtuğ’a Kasım ayında başlayacak yeni dizisinde “Kiralık Aşk” ile beğenimizi kazanan Elçin Sangu eşlik edecek.

Kıvanç Tatlıtuğ‘un ‘Çarpışma’ dizisinde kiminle kamera karşısına geçeceği netlik kazandı. Elçin Sangu yeni sezonda ekrana gelecek dizide Kıvanç Tatlıtuğ’un partneri olacak.

Ay Yapım imzasını taşıyan ve yönetmenliğini Uluç Bayraktar‘ın yaptığı dizide Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve Erkan Can da rol alacak.

Senaryosunu Ali Aydın‘ın yazdığı dizi zincirleme bir otomobil kazasıyla kesişen farklı hayatların öyküsünü anlatacak. Merakla bekliyoruz!