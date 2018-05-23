KİTAP SEÇİMİN KARAKTERİN HAKKINDA NE SÖYLÜYOR?





Okuduğun kitaplar karakterinle ilgili pek çok şey söylüyor olabilir. Psikiyatr Michel Lejoyeux, her kitap kategorisinin kişinin bir başka yüzünü yansıttığını söylüyor. Peki senin tercihin hangisi? Hangi tür kitaplar hoşuna gidiyor?

Bilimsel ya da tarihsel kitaplar, zamana karşı faydacı bir tutum sergilemenin ya da küçük şeylerle mutlu olmakta zorlanmanın göstergesi olabilir.

Sağlıklı yaşamla ilgili kitaplar, hastalık hastası olmanın ve genel anksiyete halinin habercisi olabiliyor.

Klasik eserler, eskiye özlem duyma, güvenli alandan çıkma ve kişisel istekleri dile getirme korkusu olarak yorumlanabilir.

Korku hikâyelerinin anlatıldığı kitaplar güven arayışının, seyahat kitapları ise günlük rutini kırma isteğinin bir yansımasıdır.

Aşk romanlarını tercih ediyorsan, romantik ilişkileri idealize etmek ya da yaşadığı hayal kırıklıklarını tamir etme eğilimi göstermen olası.

Polisiye-gerilim romanları, kişinin güçlü duygular hissetmek istemesi ya da adalet arayışı olarak yorumlanabiliyor.

Felsefe kitapları ise, hayata dair bir anlam arayışı ya da bazı konular üzerine aşırı derecede entelektüel efor harcamak olarak okunabilir.

Maneviyatı konu alan kitaplara yönelmek ise terk edilme duygusunun, ölüm korkusunun ya da başka bir bilinç boyutunda hayatın anlamını aramanın göstergesi olabilir.

Psikoloji kitapları ise, kendini çözmek ya da bir anlamda terapiden kaçmak olarak yorumlanabilir.

Erotik kitaplara ise kişi bazı tabuları aşmak için yönelebilir.



