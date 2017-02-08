KİTAP ÖNERİSİ: ÖTEKİ DÜŞLER





Yiğit Bener, Öteki Kâbuslar’dan sonra yeni öykü kitabı Öteki Düşler’de işte bu soruların yanıtını arıyor.

Öteki Düşler, anı ve öykünün sınırının kimi zaman birbirine karıştığı, kayıp olgusu ortak paydasında buluşan öyküler toplamı. Kurgusal zeminde yoğrulan bu metinlerin ne kadarının gerçek yaşamdan ne kadarının anı ve düşlerden kotarıldığını bilmek pek de gerekli değil aslında, çünkü yazar, kurgunun gücünü samimi bir anlatım temelinde, gerektiğinde ironinin ve fantastiğin de desteğini alarak duyuruyor.

Öteki Düşler aynı zamanda Vüs’at O. Bener’den Behçet Necatigil’e, yazarın hayatında ve edebiyatında iz bırakmış edebiyatçıların da yer yer sayfalarından bize seslendiği zengin bir hatıralar kitabı.

“Düşlerin de yaşam yolculuğunun ayrılmaz bir parçası olduğunu kavrayamayanların işi daha zordur bu hayatta.

Hiç düş kurmamak, daha şimdiden yaşamaktan vazgeçtiklerini anlamamış olanlara özgü bir yanılgıdır.

Ama işte bunun çaresi vardır…

Çünkü düş gücü insana özgüyse, bu gücü kullanıp kullanmamak

bize kalmış…”



