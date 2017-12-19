KIŞIN SOFRANDA OLMASI GEREKEN 10 BESİN!





Kış aylarıyla birlikte günlerin kısalıp gecelerin uzaması ve kapalı alanlarda daha çok zaman harcanması gibi faktörler, hareketsizliği de beraberinde getiriyor. Yeterli enerjiyi harcayamayan vücut, yanlış beslenme de eklenince, hastalıklara yatkın hale geliyor. Memorial Dicle Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Dilek Çiçek, kış aylarını sağlıklı geçirebilmek için sofradan eksik edilmemesi gereken 10 önemli besin hakkında bilgi verdi.

Kanser kalkanı elma

Elma, özellikle kış gecelerinin vazgeçilmez meyvelerinden biridir. A ve C vitamini bakımından zengin bir besindir. İshal ve kabızlığa iyi gelir, bağışıklık sistemini güçlendirir, kolon kanserinden korunmak için elma sıklıkla tüketilmelidir.

Soğuk algınlığı ile mücadelede portakal

C vitamini bakımından oldukça zengin olan portakal, soğuk algınlığıyla mücadelede de önemli bir besindir. Lif ve potasyumdan da zengin olan portakalın kolajen yapısı, cilde esneklik kazandırır. Demir emilimine de yardımcı olan bu meyve, aynı zamanda reflü hastalarının şikayetlerini artırabileceğinden, bu hasta gruplarının dikkatli tüketmesi gereken bir besindir.

Halsizliğe karşı nar

Nar; özellikle folik asit, A, B1, B2 ve C vitaminleri içerir. Selenyum, magnezyum ve fosfor gibi minerallerden de zengin olması nedeniyle, halsizliği ortadan kaldıran ve vücuda dinçlik veren bir besindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, mide ve bağırsak sağlığı açısından da oldukça faydalıdır. Ayrıca antioksidan özelliğe sahiptir. Reflü hastaları için ise nar suyunu kısıtlı miktarda tüketebilir.

Nezle ve gripten korunmak için mandalina

Mandalina zengin C vitamini içeriğiyle; özellikle soğuk algınlığı, nezle ve gribe karşı savunma mekanizmasını güçlendirir. Yüksek orandaki potasyum özelliğinden dolayı da yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Düzenli olarak mandalina tüketmek, vücut direncini artırır ve hastalıklarla mücadeleye yardımcı olur.

Kronik öksürük ve bronşite karşı ayva

Ayva, kronik öksürük, bronşit gibi hastalıklar için yararlı bir meyvedir. Potasyum, A ve B vitaminleri içerir, zindelik verir. Kalp, akciğer, boğaz, mide, böbrek, göz, bağırsak, ağız rahatsızlıkları ve adet düzensizliklerinde yararlı olduğu bilinmektedir. Yoğun “pektin” içerdiği için çekirdekleri kaynatılıp tüketildiğinde de ishale iyi gelir.

Güçlü bağışıklık sistemi için bal kabağı

A vitamini bakımından zengin bal kabağı, fosfor ve kalsiyum da içerir. Bal kabağı denilince akla önce tatlısı gelse de aslında birçok meze ve çorbalarda da tüketildiği unutulmamalıdır. Bağışıklık siteminin güçlenmesini sağlayan bal kabağı, cildin yenilenmesine, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine ve göz sağlığına da yarar sağlar.

Vücudu toksinlerden arındıran brokoli

Birçok vitaminden ve mineralden zengin brokoli pek tercih edilmese de en faydalı besinler arasında yer almaktadır. Brokolinin kolesterolü düşürmede, kabızlığı önlemede, iltihabı kurutmada, vücudu toksinlerden temizlemede ve en önemlisi mide ve yemek borusu kanserleriyle mücadelede büyük önemi bulunmaktadır.

Protein deposu ıspanak

Ispanağın demir yönünden zengin olduğu bilinse de C vitamini ve protein yönüyle de çok güçlü bir besindir. Bağışıklık sisteminin güçlendirir, hipertansiyonu düşürür, göz sağlığı için yararlıdır. Kanserle mücadelede önemli bir besin kaynağıdır. Mide ve bağırsak rahatsızlıklarını giderir. Posa içeriğinin yüksek olması sebebiyle kabızlığa iyi gelir.

Doğal antibiyotik etkili soğan ve sarımsak

Soğan ve sarımsak doğal birer antibiyotik özelliği taşımaktadır. Grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı koruyucudur. Soğanı, eğer herhangi bir mide rahatsızlığı yoksa çiğ tüketmek daha sağlıklıdır. Aynı zamanda kandaki şeker seviyesini düşürdüğü için şeker hastaları için de önemli bir besindir. Cilt hastalıklarında da yarar sağlar ve kalp sağlığı için de vazgeçilmez bir yiyecektir. Sarımsak da tansiyonu kontrol altına almaya yardımcı olur, kanı temizler ve kabızlığı önler.

Kan şekerini düşürmeye yardımcı karalahana

C vitamini başta olmak üzere, kalsiyum, bakır, demir ve potasyum bakımından da zengin olan karalahana; kansızlığı giderir, idrar söktürür, kabızlığa iyi gelir ve kandaki şeker oranını dengeler, ayrıca antioksidan özelliğe sahiptir. Kışın sofradan eksik edilmemesi gereken besinlerdendir.

