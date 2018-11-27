KIŞIN EGZERSİZ YAPMAK İÇİN ÇOK NEDENİN VAR

Soğuyan havalarla beraber hareketin azaldığına dikkat çeken uzmanlar, kış günlerinde hareketli olmanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dikkat çekiyor.

Sıcak havalara oranla soğuk havada egzersiz yapmanın pek çok avantajı olduğunu ifade eden uzmanlar, “Haftada en az üç gün toplamda 150 dakika kalp hızınızı değiştirecek egzersizler yap” uyarısında bulunuyor. Uzmanlara göre açık havada hafif veya tempolu yürüyüş ya da koşu, evde de fizyoterapiste danışarak yapılacak egzersizler yararlı oluyor.

Prof. Dr. Defne Kaya, battaniyeyi başımıza kadar çekip uzanacağımız ve hafif kestireceğimiz karanlık ve soğuk kış günlerinin yaklaştığına dikkat çekerek “Keyifli ve romantik görünse de, tüm kışı soğuk diye bu şekilde hareketsiz geçirmemeliyiz” uyasında bulundu.

Soğuk havada egzersizin avantajları

Hava durum değişikliklerinin fiziksel aktivitemizi engellememesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Defne Kaya, soğuk havada egzersiz yapmanın faydalarını anlatıyor.

Sıcak ve nemle boğuşman gerekmez: Kışın soğuk bizi daha canlı ve uyanık hissettirir.

Kışın soğuk bizi daha canlı ve uyanık hissettirir. Soğuk havada egzersize daha uzun süre dayanabilirsin: Daha çok enerji harcarsın.

Daha çok enerji harcarsın. Az da olsa, kışın da güneş ışığı almalısın: Güneş ışığı sadece D vitamini ihtiyacımız için değil ruh halimizi iyileştirmek için de gereklidir.

Güneş ışığı sadece ihtiyacımız için değil ruh halimizi iyileştirmek için de gereklidir. Egzersiz, soğuk ve grip dönemlerinde bağışıklık sisteminizi güçlendirir: Günde birkaç dakikanızı egzersize ayırırsanız ya da yürürsen, bu bile basit bakteri ve viral enfeksiyonlara karşı seni korur.

Kışın yapabileceğin egzersizler

Kışın ev dışında yapılabilecek aktivitelere de değinen Prof. Dr. Defne Kaya, “Hafif yürüyüş veya tempolu yürüyüş, hafif koşu ya da tempolu koşu, yaprak toplama, kar küreme ve kar yürüyüşü yapılabilir” dedi.

Soğuk havada egzersiz yaparken dikkat etmen gerekenler

Soğuk havada dışarıda egzersiz yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalara da işaret eden Prof. Dr. Defne Kaya, kıyafet seçiminin ve su tüketiminin önemini vurguladı. Prof. Dr. Kaya, şu tavsiyelerde bulundu:

Kıyafet: İnce ama kat kat giyinmek, katmanlar arasında havanın kalmasını sağlar bu da sizi sıcak tutar. Yağmurlu veya karlı havalarda sıcak kalmak kadar kuru kalmak da önemlidir. Yanınızda mutlaka bir yedek bulundurup, ıslanan tabakayı değiştirmelisiniz. Bu seni hipotermi (beden ısısının düşmesi) ve donmadan da korur. Soğuk havalar, güçlü rüzgârlar ve nem vücut ısını çalar. Örneğin kışın 30 derecelik bir sıcaklık, saatte 50 km hızla esen bir rüzgârla 15 derece olarak hissedilir. Eğer yağmur, kar ya da ter nedeniyle ıslanırsan, vücut ısın daha da üşer. Kat kat giyinmek, ısıyı katmanlar arasında tutmak ve ıslaklığı da doğrudan cilde ulaşmasını engellemesi için çok önemlidir. Cildinize yakın kıyafetiniz asla pamuklu olmamalı. Pamuk ter ve ıslaklığı emer, cilt daha soğuk hissetmeye başlar. İç katmanın nem emici ve hafif spor performans materyalinden olmasını tercih edin. En dış giysin de ince ve su geçirmeyen bir materyalden yapılmış olmalı.

Sıvı tüketimi: Soğuk havada su tüketimi önemlidir. Tüm aktiviteler için geçerlidir aslında, egzersiz veya yürüyüş sırasında asla susama hissi oluşmamalıdır. İçine sıcak bir bitki çayı koyabileceğin küçük bir spor termosu yanınıza alarak, içinizi de ısıtabilirsiniz.”

Evde de yapılacak aktiviteler var

Kışın ev içinde yapılabilecek aktiviteler olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Defne Kaya, yağmur, kar, kış, buz, rüzgâr ve çamurda yürümekten hoşlanmayanlara da “Sadece TV kumandasına uzanmakla yetinme. Hareket etmek için illa pahalı spor salonlarına ya da pahalı ekipmanlara ihtiyacın yok” dedi.

Prof. Dr. Defne Kaya, ev ya da kapalı mekânlarda yapılabilecek aktiviteleri de şöyle sıraladı:

1. Fizyoterapistine danışarak evde yapabileceğiniz egzersiz reçetesi edinebilirsin.

2. Dans edebilirsin.

3. Ev temizleyebilirsin.

4. Alışveriş merkezlerinde tempolu yürüyebilirsin.

5. Paten kayabilirsin.

6. Eğlenceli grup derslerine katılabilirsiniz.

7. Bahçene bakım yapabilirsin.

8. Apartmanındaki merdivenleri inip çıkabilirsin.

Haftada üç gün 150 dakika egzersiz yap

“Yeter ki haftada en az üç gün toplamda 150 dakika kalp hızınızı değiştirecek egzersizler yap” diyen Prof. Dr. Defne Kaya, bak ne dedi: