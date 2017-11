KIŞIN ÇORBA İÇMEK İÇİN 7 İYİ NEDENİN VAR

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti çorbalar, özellikle havaların soğumasıyla birlikte sofralarımızın baş tacı oluyor. Et, sebze ve baklagiller ile hazırlanabildiği için her damak tadına hitap eden çorbalar hem sofradan daha mutlu kalkmamızı sağlıyor hem de kışın azalmaya başlayan sıvı alımını artırıyor. Öğünlerde mutlaka çorbaya yer verilmesi gerektiğini söyleyen Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, bu sayede kilo kontrolünün çok daha rahat bir şekilde gerçekleştirilebileceğine dikkat çekiyor.

Soğuk havaların kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte, çorba çeşitleri mis gibi kokularıyla sofralarımızdaki yerini aldı. Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan çorbalar, iştah ve kilo kontrolü ile doygunluğa büyük fayda sağlıyor. Hatta kışın içilen sıcak bir çorba, duygusal olarak daha mutlu olmamıza dahi yardımcı oluyor.

Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, özellikle kış aylarında çorbayı sofralarımızdan eksik etmememiz gerektiğini söylerken, çorba içmek için yedi neden sıraladı:

• Mideden beyne giden tokluk sinyalinin süresi 20 dakikadır. Pek çoğumuz bundan daha kısa sürede yemek yediğimizden dolayı doyduğumuzu hissetmeyiz. Çorba içtiğimizde ise süre uzadığından dolayı tokluk sinyallerini alırız.

• Çorba, mide duvarının gerilmesine ve buna bağlı olarak tokluk merkezinin çalışmasına yardımcı olur.

• Yemeğe çorba ile başlamak iştahı keser. Bu da daha az yemek yememizi sağlar. Özellikle zayıflamaya yönelik bir beslenme programı uygulayanların, öğle ve akşam yemeklerine mutlaka çorbayla başlaması gerekir.

• Soğuk havalarda çorba tüketmek fiziksel olarak ısınma sağladığı gibi duygusal olarak da mutluluk verir.

• Çorba; sebze, et, tavuk, balık ve baklagiller gibi pek çok gıda ile hızlı ve pratik bir şekilde hazırlanabilir. Bu nedenle de her damak tadına hitap eden bir çorba çeşidi mutlaka bulunur. Örneğin tavuk suyu çorbası sevmeyen biri, domates ya da mercimek çorbasını keyifle tüketebilir.

• Türk mutfağındaki çorbalarda ağırlıklı olarak tahıl kullanıldığı için, diyetlerde bir dilim ekmek yerine bir kase çorba verilir. Bir dilim ekmek 30 gram, bir kase çorba ise 200 gramdır. Ancak miktar bakımından fazla olsa da, birçok çorba çeşidi ekmekten daha düşük kaloriye sahiptir.

• Havaların soğumasıyla birlikte su tüketimimiz azalır. Oysaki sağlımız için kışın da yeterli miktarda su içmemiz gerekir. Çorbalar direkt olarak su ihtiyacımızı karşılamasa da, vücudumuzun ihtiyacı olan sıvı alımına büyük fayda sağlar.

Düşük kalorili ve yağ yakıcı çorba tarifleri

Sebzeli Tavuk Çorbası

200 gr tavuk göğüs

1 kahve fincanı kadar kırmızı veya sarı mercimek (60 gram)

1 orta boy soğan (120 gram)

1 adet pırasa (130 gram)

1 küçük boy kereviz (250 gram)

2 adet kırmızıbiber (30 gram)

1 bağ ıspanak (200 gram)

1 tatlı kaşığı tuz, zerdeçal, karabiber, kırmızıbiber

Tavuk göğüs etini kuşbaşı doğrayıp tencerede hafifçe çevir. Üzerine yemeklik doğradığın soğanı koyup çok hafif kavur. Bütün sebzeleri temizleyip yıka. Ispanak haricindeki sebzeleri küçük küpler halinde doğra ve mercimekle beraber tencereye at. Üzerine 5 – 6 bardak su ilave et. Kaynamaya başlar başlamaz ince kıyım doğradığın ıspanakları ilave et. Tuz ve diğer baharatları da ekleyerek 6 – 7 dakika daha pişir.

Bu çorbayı diyetini kaçırdığın veya yılbaşı gecesi gibi yoğun kalori aldığın günlerden sonra bir gün boyunca sınırsız içebilirsin.

Brokoli Çorbası

2 avuç dolusu brokoli

1 orta boy pırasa

1orta boy patates

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı süt

Tuz, karabiber

Sıvı yağın içine doğradığın brokoli, pırasa ve havuçları 2 – 3 dakika kavur. Dört bardak su ve bir su bardağı yağsız sütü ilave edip kaynat, ardından blender’dan geçir. Tuz ilavesini kaynadıktan sonra yaparsan sütün kesilmesini engellemiş olursun. Karabiber eşliğinde servis yapılabilir.