KIŞIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMENİN YOLLARI

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını öğrenmeye ne dersin?

Sağlıklı bir yaşam için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmamız çok önemli. Özellikle de soğuk algınlığından gribe, bronşitten faranjite kadar pek çok üst solunum yolu enfeksiyonlarının kapımızı çaldığı sonbahar ile kış aylarında.

Hastalıklardan uzak durmak, eğer yakalanmışsak da hastalığı kısa sürede atlatabilmemiz için sağlıklı bir beslenme planı oluşturmalıyız. Peki, yaşam kaliteni oldukça düşürebilen hastalıklardan korunmak için beslenme alışkanlıklarımızda nelere dikkat etmeliyiz?

Kahvaltısız asla!

Kaliteli beslenmenin başında, bağışıklığı arttıran besinler kadar, “öğünler” de geliyor. Ve o öğünlerin kralı, kahvaltı! Güne mutlaka kahvaltıyla başlaman gerekiyor. Kahvaltıyı atladığında veya gereken özeni göstermediğinde, sonraki öğünleri ne kadar güçlü ve sağlıklı yaparsan yap, aç kaldığın süre içinde bağışıklığın azalıyor.

Sabahları bitki çayı iç

Bağışıklık sisteminin zayıfladığını düşünüyorsan veya çevrende çok fazla hasta varsa sabahları yapacağınız bitki çayı karışımıyla vücudunu koruma altına alabilirsin.

Bunun için; 2 yemek kaşığı yeşil çay, 2-3 parça zencefil ve 1 çimdik kırmızı biberi bir demleme kabına koy. Üzerine sıcak su ekleyerek 10 dakika demle. Bitki çayı ılıdığında içine 1 tatlı kaşığı bal ekle.

Yeşil çay ve kırmızı biberin yapılarında bulunan antioksidanlar, yani bağışıklığı güçlendiren maddeler virüslerin vücuda girerek çoğalmalarını önlerken, zencefilin yapısında bulunan antioksidan maddeler de hem bağışıklığı yüksek tutuyor, hem de vücuda giren virüslerin öldürülmesini sağlıyor.

Tüm besin gruplarına yer ver

Tüm besin gruplarına günlük beslenmende yer ver. Et grubu, süt-yoğurt-peynir grubu, meyve ve sebze grubu ile ekmek grubunda yer alan besinler her gün beslenme listende yer alsın. Böylece bağışıklık sisteminin güçlü kalması için tüm vitamin ve mineralleri besinlerle almış olursun. Unutmayın ne kadar karışık beslenirsen o kadar kaliteli beslenirsin.

Hangi protein kaynaklarını tüketmelisin?

Protein vücudumuzun yapıtaşı ve birçok savunma mekanizmasında yer alan bileşiğin ana malzemesi. Dolayısıyla proteinden fakir beslenmek bağışıklığını zayıflatabiliyor. Her gün yumurta, et, balık, peynir, süt-yoğurt-kefir, kurubaklagiller gibi kaliteli proteinler tüketmeye özen gösterin. Ancak her şeyde olduğu gibi proteinin fazlasının da zarar olduğunu unutma.

Bol bol soğan, sarımsak tüket

Soğangiller içeriklerindeki sülfürlü bileşikler sayesinde başlı başına birer antioksidanlar. Bu bileşikler sayesinde toksinler ve oksidan maddelerle savaşıyorlar. Bu grubun içine sarımsak ve pırasa da giriyor. Yapılarında bulunan allisin isimli madde hem antiviral hem de antibakteriyal etki gösteriyor. Mevsim itibariyle de tam zamanında çıkan bu sebzeleri bol bol tüketmeniz, bağışıklığı arttırmada çok yardımcı oluyor. Soğanın ve sarımsağın tazesini de kurusunu da sık sık yemelisin. Pırasayı ise hafta 1-2 kez tüketmen yeterli gelecektir.

C vitamini kaynakları

Portakal, kivi, mandalina, greyfurt, kırmızı biber… C vitamininden zengin olan bu besinleri sonbahar ile kış aylarında sofranızdan eksik etme Çünkü C vitamini soğuk algınlığına yakalanmamak için en önemli antioksidan vitaminlerden. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan yetişkinlerin bağışıklığı ayakta tutmak için her gün ortalama 100 mg civarında C vitamini almaları gerektiğine dikkat çekerek,

“Bunun için de 2 orta büyüklükte meyve yemek yeterli olabiliyor. Fakat C vitaminin hassas bir vitamin olduğunu unutma. Meyveleri kesip beklettikçe, metal bıçaklarla dilimledikçe ve özellikle suyunu sıktıkça C vitamini azalıyor. Bu nedenle yapman gereken en iyi şey, meyveyi iyice yıkadıktan sonra eline alıp yemek olacak.”

Ekşi mayalı ekmeği tercih et

Betaglukan Amerika ve Avrupa’daki gıda denetimi kurumlarından onay almış önemli bir besin öğesi. Yulaf, ekmek mayası ve mantar gibi besinlerin yapılarında bulunan betaglukan, bağışıklık sistemimizin ilk savunmasını yapan makrofajlar (beyaz kan hücreleri) üzerindeki özel yüzeylere bağlanarak bağışıklık sistemini aktive ediyor. Özellikle mantar ve ekmek mayasındaki betaglukan bağışıklığı arttırmada etkili oluyor. Bu nedenle mantarı beslenme listene eklemende ve ekşi mayalı ekmek tercih etmende fayda var.

Bağışıklık sistemini güçlendiren şifalı çaylar

Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, bağışıklık sistemini güçlendirmek için şifalı çaylardan da yararlanabileceğini söylüyor. Damak tadına göre, istersen ıhlamur, istersen adaçayı ve ekinezya ikilisinden oluşan çayını günde 2 kez, yemeklerden yarım saat önce veya 1-2 saat sonra rahatlıkla tüketebilirsin.

Ihlamur çayı: Ihlamurun yapısında bulunan bazı maddeler hem boğazda tahriş oluşmasına engel oluyor, hem de tahriş oluşmuşsa dokunun iyileşmesini hızlandırıyorlar. Yeşil çay da yapısında bulunan antioksidan maddeler sayesinde virüslerin vücuda girerek çoğalmalarını önleyebiliyor. Bu iki bitkiyi karıştırarak hazırlayacağınız çay, üst solunum yolunu korumada çok etkili oluyor. Ancak bu bitki çayını kaynatarak değil, demleyerek hazırlamalısın. Sıcak suda 5 dakika beklettikten sonra hazır olan çayınızı şekersiz içmeye özen göster. Şekersiz bitki çayı içemeyenlerdensen 1 tatlı kaşığı bal ekleyebilirsin.

Adaçayı ve ekinezya: Adaçayı ve ekinezyanın ağız yoluyla alınabilecek virüs ve bakterilere karşı vücudu korumada çok etkili olduğu ciddi çalışmalarla kanıtlanmış. Günde 1-2 kez bu iki bitkiyi beraber veya ayrı ayrı demleme yoluyla tüketerek vücudunuzun hastalıklara karşı savunmasına yardım edebilirsin. Demlerken içine tarçın ekleyebilirsin.