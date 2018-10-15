KIŞI SAĞLIKLI GEÇİRMENİN YOLLARI





Kış mevsiminde hastalanmamak için neler yapabilirsin?

Soğuklar iyiden iyiye yüzünü gösterdi. Kışı rahat ve sağlıklı geçirmek için doğru beslenmek doğayla iç içe, uyum içinde yaşamak önem taşıyor. Bazı püf noktalarına uyarak sonbahar ve kışı mevsimini sağlıkla geçirmek mümkün.

Yrd. Doç. Dr. Eren Eroğlu sağlıklı bir kış için neler yapılabileceğini anlattı.

Aşı yaptır

Geçtiğimiz yıllarda görülen domuz gribi tehdidi, abartılmış endişe ve aşılama kampanyaları ne yazık ki aşı bilincine büyük sekte vurdu. Grip aşıları sihirli değnek değil ama gripten korunmanın da tek gerçek yolu. Hastalık kapıya dayanman önce yapılacak aşının fayda etme olasılığı yüksek.

Renkli beslen

Sebzeler ne kadar renkliyse besin değerleri de o kadar yüksektir. Değişik günleri değişik renklere ayırın, bir gün sarı renklileri ye (greyfurt, bal kabağı, mısır, elma) bir gün koyu yeşilleri tercih et (brokoli, pırasa, kara lahana) kırmızı ve moru da ihmal etme.

Yoğurt ye

İçindeki bol kalsiyumla kemik erimesini önler

Yüksek tansiyon riskini azaltır

Kolit ve kabızlığa iyi gelir

Vajinal akıntı ve enfeksiyonları engeller

Mevsimine göre beslen

Günümüzde trend organik beslenmek olsa da, her şeyi mevsiminde yemek ve kendi bölgenizde yetişenleri tüketmek de tercih sebebi olmalı. Bir gıdanın üretiminden sofraya gelmesine kadar geçen süre taşıdığı besinlerin kaybolmaması açısından önemli. En iyisi yerel üretilen organik gıdaları tüketmek.

Abur cuburdan kaçın

Yemek sonrası masa başında sohbet ederken ya da televizyon seyrederken farkında olmadan atıştırmanın zararları oldukça fazla. Bunun önüne geçmek için

Ağzınıza sakız ya da naneli kalorisiz şeker at,

Kalkıp dişini fırçala,

Ne yiyeceksen incele ve düşün,

Eline bir bardak çay ya da su alarak meşgul ol.

Kışın yıpranan cildine özen göster

Yaz bitip kış geldiğinde daha ne oluyor diyemeden soğuk havalar ve rüzgar bir anda cildini yıpratıp dudaklarını çatlatabilir. Dirseklerin kurumuş kaşınıyor ya da yüzündeki T bölgesi içler acısı ise alacağın kış önlemleri gülüşünü tekrar kazanmana yardımcı olacak.

Banyo zamanını kısalt

Sıcak buharlı bir banyo ağrıyan kaslarına birebir gelebilir fakat aynı hızla cildinin nemini de alıp götürür. Sıcak su soğuk ya da ılık suya oranla cildin koruyucu doğal yağını daha hızlı çıkararak buna sebep olur. Çözüm banyo zamanını kısaltıp sıcak yerine ılık suyla yıkanmakta. Kurulanırken de kendinizi havluyla ovalayarak değil vücudunuza bastırarak kurut.

Nemlendirici kullan

Kuru bir ciltle baş etmenin en etkili yolu nemlendirici kullanmak. Cildin yağlı olsa bile nemlendirici kullanmak faydalı, sadece cildin gözeneklerini tıkamayacak birini seçmek gerekir.

Kışın da güneşten korunmak gerekli

Güneşin zararlı ışınlarının yüzde 80’i ince bulutlardan, sisten geçer ve dünyaya ulaşır. Bu nedenle güneşin kırışıklık yapma, benlere sebep olma ve cilt kanseri gibi zararlı etkilerinden korunmak için kışın da 15 ve üzeri güneş koruma faktörlerini kullanmak faydalı.

