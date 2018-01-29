KIŞ OLSA DA FORMUNU KAYBETMEK İSTEMEYEN KADINLARIN TERCİH ETMESİ GEREKEN 5 CLA



Konu yağ yakımı olduğunda, akla ilk gelen takviyelerden olan CLA, vücudunuzda fazladan yağ depolamanızı engellemeye yardımcı olabilir. Direkt olarak yağ yakıcı demek yanlış olur. Çünkü CLA; metabolizma hızlandırıp yağ yakımına katkıda bulunmak yerine yağın enerji kaynağı olarak kullanılıp depolanmasını engellemeye yardımcıdır.

CLA kullanımı; dengeli bir beslenme ve düzenli bir egzersiz programıyla birlikte olmalıdır. Aksi takdirde CLA, kilo almanıza sebep olan besinlerin kalorisini kendiliğinden yakmaz. Düzenli ve yağ yakımına yönelik bir beslenme programıyla birlikte egzersiz yapmayı da ihmal etmediğiniz takdirde, CLA yağ yakım sürecinize destek bir takviyeden öte görülmemelidir.

CLA özellikle kadınlarda, düzenli bir beslenme ve egzersiz programıyla birlikte; basen ve kalça yağlarını yakmada, basen ve kalça inceltmede, bel çevresindeki yağlardan kurtulmada, karın bölgesinde yağları eritmede gerçekten etkili olabilen bir takviye.

Dolayısıyla kışın dahi form korumayı amaçlayan, bu doğrultuda beslenip egzersizlerini aksatmayan kadınlar için CLA çok doğru bir seçenek olacaktır.

“Hangi CLA’yı kullanmalıyım?” sorusuna kafa yoruyorsanız, artık yormanıza gerek yok. Çünkü Supplementler.com uzmanları, sizler için en iyi CLA seçeneklerini derledi.

En İyi 5 CLA

5) MHP Super CLA 1000 Mg 180 Kapsül

MHP Super CLA Özellikleri

Fiyat: 159 TL

Servis Sayısı: 180

Servis Başı Fiyatı: 0,88 TL

Servis Başına CLA: 1 Gram

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Yüksek miktarda servis sayısına sahip olması. Bu sayede uzun süreli kullanımlar için uygun olması.

Uygun servis başı fiyatı.

Tüketici Yorumları

“CLA uzun süre kullandığım bir supplement, ondan bu tip bol servisi olan ürünler daha mantıklı geliyor. Zaten kullanıyorsanız uzun süre kullanın derim…”

“Sonunda! Bu ürünü bayağıdır bekliyordum, gerçekten çok kaliteli…”

MHP Super CLA hakkında daha fazla bilgi edinin.

4) Nutrend CLA 800 Mg 60 Kapsül

Nutrend CLA Özellikleri

Fiyat: 79 TL

Servis Sayısı: 60

Servis Başı Fiyatı: 1,32 TL

Servis Başına CLA: 0,64 Gram

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Yağ yakım sürecini hızlandırıcı olması.

Ek olarak yeşil çay ekstresi bulundurması sebebiyle metabolizma hızlandırabilmesi.

Tüketici Yorumları

“Basit ve etkili ürün arayanlar için birebir…”

“2 kez kullandım, etkisini net gördüm. Birinci ağızdan tavsiye arayanlara kesinlikle öneriyorum…”

Nutrend CLA hakkında daha fazla bilgi edinin.

3) Sci-Mx CLA 1000 Mg Leancore 90 Kapsül

Sci-Mx CLA Leancore Özellikleri

Fiyat: 115 TL

Servis Sayısı: 90

Servis Başı Fiyatı: 1,28 TL

Servis Başına CLA: 1 Gram

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

CLA’nın farklı izomerlerini aynı anda içeriyor olması.

Kolay kullanılabilir kapsül formda olması.

Yağ yakımına destek olması.

Tüketici Yorumları

“2 haftadır kullanıyorum ve etkileri şimdiden gözlemlenebilir ölçüde…”

“Fırsat buldukça bu markanın ürünlerini deniyorum, hepsi gibi CLA ürünü de çok başarılı…

Sci-Mx CLA Leancore hakkında daha fazla bilgi edinin.

2) Hardline CLA One 1000 Mg 100 Jel Kapsül

Hardline CLA One Özellikleri

Fiyat: 89 TL

Servis Sayısı: 100

Servis Başı Fiyatı: 0,89 TL

Servis Başına CLA: 1 Gram

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Fiyat/performans ve uygun servis başı fiyata sahip olması.

Diyet sürecini daha verimli geçirebilmeye destek olması.

Tüketici Yorumları

“Üçüncü ayda, üçüncü kutuyu kullanıyorum. Gerçekten çok iyi sonuç aldım…”

“L-karnitin ile kombinasyon olarak kullanıp müthiş verim aldım. Daha hızlı yağ yakarak kilo veriyorum…”

Hardline CLA One hakkında daha fazla bilgi edinin.

1) Nature’s Supreme Tonalin CLA 1250 Mg Yumuşak Kapsül

Nature’s Supreme Tonalin CLA Özellikleri

Fiyat: 79 TL

Servis Sayısı: 60

Servis Başı Fiyatı: 1,32 TL

Servis Başına CLA: 1,25 Gram

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Patentli ham maddeye sahip olması.

GDO içermeyen aspir tohumlarından elde edilen Tonalin CLA formülüne sahip olması.

18 araştırmanın desteklediği, yan etkisi bulunmayan bir içeriğe sahip olması.

Gluten, laktoz, koruyucu veya tatlandırıcı madde içermemesi.

Helal sertifikalı jelatin ile yapılmış softjel formda olması.

Tüketici Yorumları

“Hesaplı, kaliteli, etkili. Aradığınız her iyi özellik bu CLA takviyesinde mevcut…”

“Bu markayı birkaç ay önce keşfettim, ürünleri birbirinden başarılı. Her ürünün patentli, doğadan olması dikkat çekici. Tonalin CLA’da da farklarını konuşturmuşlar…”

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