KIŞ MEVSİMİNİ SAĞLIKLI GEÇİRMENİN YOLLARI

Kış mevsimini kilo almadan ve sağlıklı bir şekilde geçirmek senin elinde!

Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu, kış beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Kış aylarında tüketmen gereken sebzeler

C vitamini yönünden çok zengin olan portakal, mandalina, greyfurt gibi turunçgiller kış aylarında sık karşılaşılan enfeksiyon hastalıklarından korunmada çok etkindir. Günde en az 2 porsiyon tüketilmelidir. Turunçgiller suları sıkılıp içilerek değil, posasıyla birlikte tüketilmeli, kabuklu yenebilecek olanlar kabuğuyla yenmelidir. Vitamin deposu olarak bilinen brokoli, kış aylarının vazgeçilmez sebzelerinden biridir. Sadece güneş ışığıyla alınabilen D vitamininin depolanmasında görev alan, A ve K vitamini içeriği yüksek olan brokoli güneş ışığından faydalanamadığımız kış aylarında D vitamini ihtiyacının karşılanması için önemlidir. Antioksidan özelliğiyle vücudu kansere karşı koruyan brokoli ayrıca içerdiği yüksek posa sayesinde kışa bağlı hareketsizlikle artan sindirim sistemi problemleri için faydalıdır.

Kurubaklagiller, pekmez ve balık olmazsa olmaz

Protein ve lif açısından zengin olan kuru bakliyatların kış boyunca haftada en az 1 kez tüketilmesi gerekmektedir. İçeriği açışından uzun süre tokluk hissi oluşturan kuru bakliyatlar, tahıl grubu içinde yer aldığından beraberinde tüketilecek ekmek miktarı azaltılmalıdır. Demir içeriği yüksek olan pekmezin kış mevsiminde kahvaltılarda bir yemek kaşığı alınması, bağışıklığı ve demir depolarını korurken, gün içerisinde oluşabilecek tatlı gereksinimini azaltır. Balık içerdiği omega-3 yağ asidiyle vücudu fizyolojik olarak güçlendirirken, antidepresan özelliğiyle de psikoloji üzerinde olumlu etki yapar.

Kışın egzersiz yapmayı ihmal etme

Havaların soğumasıyla beraber vücut ısınmak için daha çok enerjiye ihtiyaç duyar. Besinlerin termik yani ısı etkisi olduğundan, vücut bu enerji ihtiyacını besinlerden sağlamak için daha fazla yemek ihtiyacı duyar. Kış aylarında kapalı mekanlarda daha çok vakit geçirip, güneşi daha az görünce kendimizi daha mutsuz, yorgun ve depresif hissederiz. Hayat bizi zorlamaya başladığında kendini koruma moduna alan vücut stres hormonunu daha fazla salgılar. Bu da iştahımızı kontrol etmeyi zorlaştırır. Bu yeme isteğine karşılık, hareketin azalması kış aylarında kilo almanın başlıca sebebidir.

Sağlıklı ve kilo almadan bir kış geçirmek için;