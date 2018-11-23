KIŞ KEYFİNİ ARTTIRMANIN YOLLARI





Kış kapıda… Soğuklarla mücadele etmeye başladık bile. Peki evde kışın keyfini nasıl çıkarabilirsin?

Yastığını değiştir

Soğuk gecelerde kat kat örtününce bir anda sıcak basıyorsa, yastığını değiştirmeyi deneyebilirsin. Bir tarafı sıcak, bir tarafı serin tutan bir yastıkla rahatça uyuyacaksın.

Elektrikli battaniyeyi dene

Sadece yatarken değil, koltukta uzanıp en sevdiğin diziyi izlerken de ısıtıcılı battaniyeler çok işine yarayacak. (Melsan Polar Elektrikli Battaniye’yi deneybilirsin; 199,90 TL; hepsiburada.com

Pançoyla soğuklardan korun

Sabah ayazında yataktan çıkmayı başardın ama evden çıkmak imkânsız gibi görünüyor değil mi? Pançolar sayesinde dışarı çıkarken bile battaniyenden ayrılmamış gibi hissedebilirsin. (Panço için Tchibo‘ya göz atabilirsin.)

Yeşil çaya aroma kat

Yeşil çayın nimetlerinden faydalanmak istiyor ama tadını sevmiyor musun? Aromalı yeşil çaylar tam senlik. Hatta içine biraz bal ve bir limon dilimi de ilave edebilirsin. (Lipton Bergamot Aromalı Yeşil Çay‘ı dene.)

Kahvene badem sütü ekle

Kışın lattesiz yapamıyor ama her zamanki kahvene değişik bir aroma katmak mıistiyorsun? Badem sütüyle hazırladığın kahveye farklı baharatlar ekleyip kendi kış kahveni yaratabilirsin.

Fotoğrafın keyfini çıkar

Mutlu selfie’ler çekmek ve eğlenceli parti gecelerini ölümsüz kılmak için yazı beklemene gerek yok. Yanına vintage bir fotoğraf makinesi alarak arkadaşlarınla buluşmayı deneyebilirsin.

