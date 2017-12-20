KIŞ HAMİLELERİNE 6 KRİTİK ÖNERİ





Eğer hamileysen kış aylarının ne kadar zor geçeceği hakkında içten içe sızlanıyor olabilirsin. Önerilere kulak ver, bu sert mevsimi yumuşatmak biraz da senin elinde.

Soğuk ve kapalı kış aylarının kendine özgü şartları nedeniyle hamilelik yaz aylarına göre çok daha farklı ve zorlu yaşanabiliyor. Kapalı ve kalabalık mekanlarda solunum ve damlacıklar nedeniyle kolayca bulaşan virüsler hastalıkların hızla yaygınlaşmasına neden olurken, güneşli günlerin azalmasıyla D vitamini eksikliği artıyor, hamilelik dönemindeki ruhsal değişikliklere bir de kışın kasvetli yapısının getirdiği sorunların eklenmesi anne adaylarını daha da zorlayabiliyor.

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Dilek, bu nedenlerden dolayı kış mevsiminde hamilelerin gündelik yaşamlarından beslenme şekillerine dek pek çok değişiklik yapmaları gerektiğini belirterek, bu önlemlerin anne adayı ve bebeğin sağlıklı doğumu için önemli olduğunu söylüyor. Peki nelere dikkat etmeli, nelerden kaçınmalı? Prof. Dr. Umut Dilek hamilelikte 6 kış kriterini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Beslenmede bunlara dikkat et

Kış sebze ve meyveleri hamilelikte çok gerekli vitamin ve mineraller içerdiğinden mutlaka yeterince tüket. Kış besinlerinin bol lif özelliği de, hamilelikte çok sık görülen kabızlık şikayetini azaltıyor. Balığı ise gerek protein gerek omega-3 yağ asitleri yönünden zengin olmasından dolayı haftada bir kez buğulama ya da ızgara olarak tüketmeyi ihmal etme. Ülkemizde hamilelik dönemine çoğunlukla demir eksikliği ile başlandığından, hekiminin önereceği demir desteğini uygulaman çok önemli. Sebze ve meyveler yoluyla alınan C vitamini de, demir vitaminlerinin bağırsaklardan daha iyi emilmesini sağlıyor. Süt ve süt ürünleri, demirin emilimini azalttığından birlikte tüketme.

Spor yapmayı ihmal etme

Kış aylarında azalan güneş nedeniyle D vitamini eksikliği arttığından, eve kapanarak bu sorunu daha da artırma. Günde 30 dakika yürüyüş yapmaya çalış. Hava sıcaklığının nispeten daha yüksek olduğu günlerde, öğle saatlerinde, açık havada mümkünse bir saatini geçir. Kış mevsiminde vücudumuz soğuk havayla birlikte tembelleştiğinden meditasyon, yoga ve pilates yaparak hareketlendir. Hem fiziksel hem zihinsel rahatlama sağlayan bu tip hafif sporlar oldukça fayda sağlıyor.

Öpme hatta tokalaşma

Kış ayları başta gribal enfeksiyonlar olmak üzere hastalıkların kolayca yayılmasına neden oluyor. Kalabalık ve kapalı mekanlar, yeterince havalandırılmayan ortamlar gerek solunum gerekse temas yoluyla virüslerin hızla bulaşmasına yol açıyor. Bu nedenle mümkün olduğunca kalabalık yerlerden kaçın, öpüşmek yerine başınla selam ver hatta tokalaşma. Çünkü tokalaşmak bile bulaşma riskini artırıyor. El temizliğine, konuşurken damlacık saçan kişilerle yakın temastan kaçınmaya özen göster. Hekimine danışarak grip aşısı olmanda fayda var.

Ayaklarını sıcak tut

Kış aylarında hamilelerin vücut ısılarını korumaları önemli. Bu nedenle giysi seçiminde dikkat etmen gereken bazı kurallar var. Isıyı vücuda hapseden, nem ve hava değişimine izin vermeyen sıkı dokunmuş, sentetik lifleri yoğun içeren giysilerden, derinin nemli kalmasına yol açması nedeniyle kaçınılması gerekiyor. Kış aylarında yünlü, pamuklu, havalanabilir, yumuşak giysiler tercih edilmeli. Ayaklarını sıcak tutmak, soğuktan korumak için pamuklu veya yünlü çorap giy. Ayakkabının da duruşunu desteleyen, tabanı rahat ve kaymayan türde olmasına dikkat et.

Ortamı nemlendir

Kuru havanın solunum yolları üzerindeki etkileri nedeni ile evlerde soba ve kaloriferlerin kuruttuğu havayı kaynayan bir çaydanlık, ıslak bezler gibi tedbirlerle nemlendirmek faydalı. Hamilelerin düzenli olarak her gün evlerini havalandırarak temiz havanın içeri, kirli havanın ise dışarı çıkışını sağlamaları gerekiyor. Evlerde bulunan en büyük hava kirliliği yaratan koşullar; kullanılan (doğalgaz, tütün ürünleri, tozlar, nemli ortamlar) ürünlerin hepsi evde kirlilik yapıyor ve hamilelerin sağlıklarını büyük ölçüde etkiliyor.

Arkadaşlarınla buluş

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Dilek, ”Kış aylarının sizi depresyona sokmasına izin vermeyin. Mevsim dönümlerinde sürekli soğuk ve kapalı hava, evde uzun dönem kalmak, hamilelik dönemindeki duygusal değişikliklerle bir araya geldiğinde depresyona yol açabilir. Seyahat etmek, temiz havada zaman geçirmek, aile ve arkadaş ziyaretleri depresyonun oluşmasını engeller” diyor.

