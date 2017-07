KIŞ GELİYOR: EN POPÜLER GAME OF THRONES KARAKTERİ HANGİSİ?

HBO’nun Game of Thrones 7’nci sezon ilk gösterimine sadece günler kala, Spotify dizinin müzik süpervizörü Evyen J Klean ile işbirliği yaparak, Night King’in ‘Winter is Here’ çalma listesini yayınladı.

Megadeth’in “Never Dead,” Motörhead’in “March or Die” ve Muse’un “Dead Inside”i gibi şarkılarla kışın artık geldiği gerçeğini kabul edebiliriz. Çünkü kış çoktan geldi!

Spotify ayrıca, Taht tutkunu şehirleri, çalma listelerine göre en popüler karakterleri ve dizinin en çok dinlenen şarkılarını belirlemek üzere Game of Thrones dinlenme verilerini inceledi.



Game of Thrones müzik süpervizörü Evyen J Klean’in yardımıyla yaratılan karakter çalma listeleri arasında, Jon Snow tahta otururken, Robb Stark ve Sansa Stark ise globalde iki ve üçüncü sıraya yerleşti.

Türkiye’de en sevilen karakter çalma listesi globalle aynı isim yani Jon Snow olurken, Tormund Giantsbane ikinci, Melisandre ise üçüncü en sevilen karakter olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de Game of Thrones fanı olan ilk üç şehir, İstanbul, Ankara ve İzmir şeklinde karşımıza çıkarken, dizinin en çok dinlenen ilk iki şarkısı 6’ncı sezondan Light of Seven ve Main Titles, üçüncü sırada ise 2’nci sezondan The Rains of Castamere olarak öne çıkıyor.

Kış Geldi!

Global Olarak En Popüler Game of Thrones Karakterleri

• Jon Snow

• Robb Stark

• Sansa Stark

• Daenerys Targaryen

• Samwell

• Margaery Tyrell

• Ned Stark

• Tormund Giantsbane

• Joffrey Baratheon

• Stannis Baratheon

• Tyrion Lannister

• Arya Stark

• Melisandre

• Missandei

• Shireen Baratheon

• Ygritte

• Theon Greyjoy

• Khal Drogo

• Brienne of Tarth

• Jaime Lannister



Daenerys Targaryen, listede altıncı sırada.

Türkiye’de En Popüler Game of Thrones Karakterleri:

• Jon Snow

• Tormund Giantsbane

• Melisandre

• Petyr “Littlefinger” Baelish

• Ned Stark

• Daenerys Targaryen

• Sansa Stark

• Samwell

• Tyrion Lannister

• Margaery Tyrell

• Stannis Baratheon

• Jorah Mormont

• Robert Baratheon

• Shireen Baratheon

• Theon Greyjoy

• Ygritte

• Cersei Lannister

• Khal Drogo

• Robb Stark

• Jaime Lannister

Türkiye’de Game of Thrones Fanı Olan Şehirler:

• İstanbul

• Ankara

• İzmir

• Bursa

• Antalya

• Adana

• Kocaeli

• Eskişehir

• Konya

• Mersin

• Manisa

• Muğla

• Tekirdağ

• Balıkesir

• Samsun

Türkiye’de En Çok Dinlenen Game of Thrones Şarkıları:

• Light of Seven, Ramin Djawadi, Sezon 6

• Main Titles, Ramin Djawadi, Sezon 6

• The Rains Of Castamere, The National, Sezon 2

• Main Title, Ramin Djawadi

• The Winds of Winter, Ramin Djawadi, Sezon 6

• Blood of My Blood, Ramin Djawadi, Sezon 6

• My Watch Has Ended, Ramin Djawadi, Sezon 6

• Winter Has Come, Ramin Djawadi, Sezon 6

• A Lannister Always Pays His Debts, Ramin Djawadi, Sezon 3

• Khaleesi, Ramin Djawadi, Sezon 6

• Needle, Ramin Djawadi, Sezon 6

• Game Of Thrones, Ramin Djawadi

• Hear Me Roar, Ramin Djawadi, Sezon 6

• Coronation, Ramin Djawadi, Sezon 6

• The Red Woman, Ramin Djawadi, Sezon 6