KIŞ AYLARININ OLMAZSA OLMAZLARI: MUTLAKA YE!





Kış mevsiminin iyice hissedildiği bu günlerde yeterli ve dengeli beslenmek sağlık açısından oldukça önemli.

Obezite ile ilgili çalışmalar yapan Dr. Fevzi Özgönül, “Birçok insan, kalın giysiler içerisinde kilolarını daha rahat saklayabileceklerini düşünerek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarından maalesef uzaklaşmaktadır.” dedi. Özgönül hem hastalıklardan korunmak hem de sağlıklı beslenip bedenin küçülmesi için 10 süper kış yiyeceklerini listeledi.

Elma

Antioksidan gücü vardır. C vitamini ve kalsiyum açısından zengindir. Bir dahaki sefere elma yerken süper sağlıklı bir besin yediğini unutma ve keyfini çıkar.

Tatlı patates

Her evde bulunması gereken bir besindir. A vitamini açısından zengin olduğu için cildi gençleştirir, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Havuç

Bu tür köklü sebzelerle bu kış çok güzel çorbalar yapabilirsin. Havuç tatlı bir besindir ve son derece sağlıklıdır. Ayrıca liflidir. Kışın etrafınızdaki herkes hastayken sizin sağlıklı kalmanı sağlayacak yegane besindir.

Turp yaprağı

Turp çok fantastik ve lezzetli bir sebzedir. Peki yaprağının da yendiğini biliyor muydun? İçerdiği beta-karoten, C, E, B6, B9 vitaminleri ile kalsiyum açısından çok iyi bir sebzedir. Turp yapraklarının yaşlanmayı yavaşlatıcı etkisi de vardır.

Balkabağı

Balkabağı olmadan sağlıklı kış besinleri listesi olamaz. Her çeşit vitamin açısından zengin olmasının yanısıra özellikle A vitamini deposudur. Balkabağı çok sağlıklıdır ve kış ayları boyunca seni soğuktan koruyacak her çeşit minerali barındırır.

Domates

Domates her ne kadar yaz mevsimi sebzesi ise de kışın sıcacık bir domates çorbasına kim hayır diyebilir. Bu nedenle önerimiz yazın hazırladığın ve derin dondurucuya attığın domatesleri kışın kullanman. Domates kalp hastalıkları riskini azaltır.

Pazı

Kemik sağlığı için faydalı olan K vitamini barındırır. Diyetine çok faydalıdır, tüm vitaminler vardır.

Brüksel lahanası

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Demir, potasyum deposudur ve kemiklerinin sağlığı için gerekli olan K vitamini bulundurur.

Nar

Çarşıdan aldınız bir tane eve geldin bin tane. Nar tüketen kişiler vücutlarının ihtiyacı olan tüm vitaminleri nardan aldıkları için bağışıklık sistemleri güçlenir, daha sağlıklı insanlar olurlar.

