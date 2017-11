KIŞ AYLARININ HUZURU: BİTKİ ÇAYLARI

Doğada çeşit çeşit bulunan bitkilerin faydaları da bir o kadar çeşitli. Ancak kış aylarının vazgeçilmezi olan bitki çaylarını fazla tüketmenin yarardan çok zararı oluyor. DoktorTakvimi.com doktorlarından Diyetisyen Bengü Burcu İpek, bitki çaylarının yararlarını ve tüketimi ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları açıklıyor.

Kuşburnu, zencefil ve ıhlamur içerdikleri vitaminler ile soğuk kış günlerinde en çok tüketilen bitki çayları arasında yer alıyor. Ancak bitki çaylarını fazla tüketmek, vücuda yarar sağlamaktan çok zarar veriyor. Diyetisyen Bengü Burcu İpek, bitki de olsa etken maddenin yüksek oranda vücuda alınması durumunda sağlık problemlerinin ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor.

Bitki çaylarından fayda sağlayabilmek için tüketim miktarının ve kişinin sağlık durumunun göz önünde bulundurulması gerekiyor. Günde önerilen miktarı 2-4 fincan arası olan bitki çayları, bazı ilaçlarla etkileşime girebiliyor. Bu gibi durumların önlenmesi açısından, ilaç kullananların mutlaka bir uzmana danışarak hareket etmesi gerekiyor.

C vitamini deposu: Kuşburnu

En çok C vitamini içeren meyveler arasında kuşburnu yer alıyor. Kuşburnu, C vitamininin yanı sıra K, B1 ve B2 vitaminlerini de içeriyor. Sodyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor içeriği sayesinde enfeksiyon ve soğuk algınlıklarına karşı bağışıklığı güçlendiren kuşburnu, vücut direncini artırıyor. Kuşburnunun içeriğinde yer alan B grubu vitaminleri ise sinir sistemi üzerinde etkili ve büyümeyi, gelişmeyi destekleyici özellikte. Kuşburnunun meyve asitleri kabızlığa da iyi geliyor. DoktorTakvimi.com doktorlarından Diyetisyen Bengü Burcu İpek, kuşburnu çayının kaynatılarak değil demlenerek hazırlanması gerektiğini söylüyor. İki çay kaşığı kadar öğütülmüş kuşburnu büyük boy fincanda 15-20 dakika demlendikten sonra tüketilebiliyor.

Kış aylarının baş tacı ıhlamur

Güçlü bir antioksidan olan flavonoidleri içeren ıhlamur, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlarda faydalı oluyor.. Boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geldiği gibi limon ile tüketildiğinde bağışıklık sistemini de güçlendiren ıhlamur stresi baskılıyor, sinirleri yatıştırıyor ve kişiyi uykuya hazırlıyor. İdrar söktürücü olarak da kullanılan ıhlamur çayı, Bir tatlı kaşığı kurutulmuş ıhlamur çiçeği ve yaprak karışımının üzerine 1 bardak kaynar su dökerek, 10 dakika demlendikten sonra keyifle içilebiliyor.

Soğuk algınlığına karşı zencefil

Zencefil, faydaları sebebiyle soğuk algınlığında sıklıkla tercih edilen bitkiler arasında yer alıyor. Özellikle burun tıkanıklığına iyi gelen zencefil, terleme yolu ile vücuttan toksin atmaya da yardımcı oluyor. İçeriğinde manganez, magnezyum, fosfor, kalsiyum, C vitamini, B6 vitamini ve demir bulunan zencefil, ağrı kesici özelliği olduğundan baş ağrıları ve romatizmal hastalıklarda da oldukça faydalı. DoktorTakvimi.com doktorlarından Diyetisyen Bengü Burcu İpek, Mide rahatsızlıkları (hazımsızlık, bulantı gibi) için rahatlatıcı özelliği olan zencefil çayının 2 yaşın altındaki çocuklara verilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.