Kış Aylarında da Fit Vücudunu Korumak İsteyenler İçin En Etkili 5 CLA

CLA takviyeleri ile kas kütlesini korumak ve yağ yakımını hızlandırmak mümkün. Bu sayede fit vücudunuzu koruyabilirsiniz veya fit bir vücuda sahip olabilirsiniz!

Tabii ki bu beslenme düzenine, genetiğe bağlı bir durum. Etkisi kişiden kişiye değişecektir.

Önemli bir esansiyel omega-6 yağ asidi olan CLA, metabolizmayı hızlandırabilir. Kas kütlesini koruyabildiği ve yağ yakımına yardımcı olduğu bir çok araştırmada görülüyor. Sindirim sistemindeki yağın depolanmasını, metabolizmanın taleplerine göre önleyebiliyor. Bu sayede yağsız kalmayı sağlıyor.

Yine de CLA’nın düzgün çalışabilmesi için sürekli olarak egzersiz yapmanın ve düzgün beslenmenin önemini vurgulamak gerekir. Tek başına CLA kas kütlenizi koruyup yağ yakmanıza yetmeyebilir.

CLA’nın diğer faydalarının arasında bağışıklık sistemini güçlendirmesi, kolesterol ve insülin direncini düşürmesi de bulunuyor.

Supplementler.com uzmanları olarak sizlere en iyi CLA seçeneklerini sunduk.

En İyi 5 CLA

3) Big Joy Clabig 99 Kapsül

Big Joy Clabig Özellikleri

Fiyat: 79 TL

Servis Sayısı: 99

Servis Başı Fiyatı: 0,80 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Bitkisel kaynaklardan elde edilmiş CLA içeriği

Fiyat performans bakımından iyi olması

Tüketici Yorumları

“Ucuz ve başarılı bir ürün…”

“Kesinlikle şans vermelisiniz, denemeye değer…”

Big Joy Clabig hakkında daha fazla bilgi edinin.

2) Sci-Mx CLA 1000 Leancore 90 Kapsül

Sci-Mx CLA 1000 Leancore Özellikleri

Fiyat: 109 TL

Servis Sayısı: 90

Servis Başı Fiyatı: 1,21 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Sofjel formu sayesinde kolay yutulabilmesi

Kaliteli ham maddesi sayesinde etkili bir içeriğe sahip olması

Tüketici Yorumları

“Bu markaya herkes şans vermeli, kesinlikle etkili…”

“Bu yaz kullandım, tabii ki kışın da kullanmaya devam edeceğim…”

Sci-Mx CLA 1000 Leancore hakkında daha fazla bilgi edinin.

1) Hardline CLA One (2400 Mg CLA) 100 Jel Kapsül

Hardline CLA One Özellikleri

Fiyat: 89 TL

Servis Sayısı: 100

Servis Başı Fiyatı: 0,89 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Fiyat performans bakımından zirvede olması

Ham madde kalitesinin iyi olması sebebiyle gözlemlenebilir etki

Tüketici Yorumları

“10 haftalık kullanım sonucu 6 kg verdim, sporla birlikte kullanımını tavsiye ederim…”

“L-karnitin ile kombinleyin çok iyi sonuç alacaksınız, tavsiye ederim…”

Hardline CLA One hakkında daha fazla bilgi edinin.