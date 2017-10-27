Kış Aylarında da Fit Vücudunu Korumak İsteyenler İçin En Etkili 5 CLA

CLA takviyeleri ile kas kütlesini korumak ve yağ yakımını hızlandırmak mümkün. Bu sayede fit vücudunuzu koruyabilirsiniz veya fit bir vücuda sahip olabilirsiniz!
Tabii ki bu beslenme düzenine, genetiğe bağlı bir durum. Etkisi kişiden kişiye değişecektir.
Önemli bir esansiyel omega-6 yağ asidi olan CLA, metabolizmayı hızlandırabilir. Kas kütlesini koruyabildiği ve yağ yakımına yardımcı olduğu bir çok araştırmada görülüyor. Sindirim sistemindeki yağın depolanmasını, metabolizmanın taleplerine göre önleyebiliyor. Bu sayede yağsız kalmayı sağlıyor.
Yine de CLA’nın düzgün çalışabilmesi için sürekli olarak egzersiz yapmanın ve düzgün beslenmenin önemini vurgulamak gerekir. Tek başına CLA kas kütlenizi koruyup yağ yakmanıza yetmeyebilir.
CLA’nın diğer faydalarının arasında bağışıklık sistemini güçlendirmesi, kolesterol ve insülin direncini düşürmesi de bulunuyor.
Supplementler.com uzmanları olarak sizlere en iyi CLA seçeneklerini sunduk.
En İyi 5 CLA
3) Big Joy Clabig 99 Kapsül
Big Joy Clabig Özellikleri
Fiyat: 79 TL
Servis Sayısı: 99
Servis Başı Fiyatı: 0,80 TL
Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri
- Bitkisel kaynaklardan elde edilmiş CLA içeriği
- Fiyat performans bakımından iyi olması
Tüketici Yorumları
“Ucuz ve başarılı bir ürün…”
“Kesinlikle şans vermelisiniz, denemeye değer…”
Big Joy Clabig hakkında daha fazla bilgi edinin.
2) Sci-Mx CLA 1000 Leancore 90 Kapsül
Sci-Mx CLA 1000 Leancore Özellikleri
Fiyat: 109 TL
Servis Sayısı: 90
Servis Başı Fiyatı: 1,21 TL
Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri
- Sofjel formu sayesinde kolay yutulabilmesi
- Kaliteli ham maddesi sayesinde etkili bir içeriğe sahip olması
Tüketici Yorumları
“Bu markaya herkes şans vermeli, kesinlikle etkili…”
“Bu yaz kullandım, tabii ki kışın da kullanmaya devam edeceğim…”
Sci-Mx CLA 1000 Leancore hakkında daha fazla bilgi edinin.
1) Hardline CLA One (2400 Mg CLA) 100 Jel Kapsül
Hardline CLA One Özellikleri
Fiyat: 89 TL
Servis Sayısı: 100
Servis Başı Fiyatı: 0,89 TL
Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri
- Fiyat performans bakımından zirvede olması
- Ham madde kalitesinin iyi olması sebebiyle gözlemlenebilir etki
Tüketici Yorumları
“10 haftalık kullanım sonucu 6 kg verdim, sporla birlikte kullanımını tavsiye ederim…”
“L-karnitin ile kombinleyin çok iyi sonuç alacaksınız, tavsiye ederim…”
Hardline CLA One hakkında daha fazla bilgi edinin.