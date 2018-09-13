KIRMIZI RUJ MUCİZESİ





Rujun bizim için günlük hayatın bir vazgeçilmezi olduğu su götürmez bir gerçek. Ancak sadece makyajı tamamlamak ve güzellik katmakla kalmıyor, doğru ton seçimi dişlerinin daha beyaz görünmesine de yardımcı oluyor.

Doğru Ton Önemli

Dişler için çok önemli olan ruj seçimi dişlerin gerçek rengini de ortaya çıkarıyor.Neredeyse tüm ten renklerine uyan ve dişleri beyaz gösteren, mavi alt tonlu kırmızı rujlar dişleri beyaz göstermek için mükemmel bir tercih. Eğer dişlerin istediğin beyazlıkta değilse, sarı görünümü en aza indirmek için mavi alt tonlu kırmızı bir ruj rengi seçebilirsin.

Diş Hekimi Gülcan Usal, dişlerinin gerçek rengini kırmızı ruj sürdükten sonra anlayacağını söylüyor. Eğer dişlerin beyaz ise kırmızı ruj sürdükten sonra daha beyaz bir görünüm elde edebilirsin. Fakat sarıya çalan bir diş rengin varsa sarılığını daha net görürsün. Diş renginden memnun değilsen, 1 seans bleaching (beyazlatma) ile 2-8 ton arası diş tonunu açılabiliyor. Bu yöntem iki yıla kadar dayanıklı ve dişlerin bir daha eski rengine tam olarak dönmüyor.

