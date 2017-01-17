KIRMIZI ALARM: SEKSLE OLUŞAN 5 CİLT HASTALIĞI





Cilt hastalıklarına seksin de sebep olduğunu biliyor muydun? Seks yaptıktan sonra ciltte oluşan bazı problemler, uzmanlara göre hiç de önemsiz değil. Eğer böyle bir sorunla karşılaşırsan sorunu görmezden gelme. Mutlaka doktora görün.

PREZERVATİFE ALERJİN OLABİLİR

Vajinanda kaşınma ya da yanma gibi problemler yaşıyorsan bunun sebebi partnerinin kullandığı prezervatif olabilir. Malzemesi lateks olan kondomlar, alerjiye davetiye çıkarabilir.

Nasıl çözebilirsin?

Böyle bir sorunla karşılaşırsan, seksten sonra vajinanın dış kısmına hidrokortizon içeren krem sürmeni tavsiye ederiz. Uyguladığın zaman küçük çapta bir yanma hissedebilirsin, bunu sorun etme. Ardından üzerine buz tutarsan rahatlamanı sağlar.

Peki latekse alternatif var mı? Kuzu derisinden yapılan prezervatifler, bu tip sorunları önleyici olarak biliniyor ancak aynı şeyi cinsel hastalıklara karşı söylemek pek mümkün değil. Bunun için en iyi yol elbette ki partnerinle birlikte STD testlerinden geçmen.

SPERME, SABUNA, YAĞA ALERJİN OLABİLİR

Kulağa tuhaf gelecek, farkındayız ama partnerinin spermine alerjin olabilir. Cincinnati Üniversitesi’nde yapılan çalışmalarda Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık 40 bin kadın, bu durumdan şikayetçi. Her iki kadından birinin sperm alerjisi olduğu dikkat çekiliyor.

Alerji testini biraz daha açarsak, birlikte olduğun kişinin kullandığı sabun bile cildine zararlı olabilir. Seks sırasında kullanılan bir yağ varsa eğer, bu da vajinada oluşan sorunların nedenlerinden biri olarak gösterilebilir. Daha organik yağlar kullanabilirsin.

Nasıl çözebilirsin?

Eğer alerjik reaksiyon gösteriyorsan, yine vajinanın dışı için Cortaid ilacını kullanabilirsin. Eğer geçmiyorsa mutlaka doktoruna görün.

VAJİNADA YIRTIK

Düşünmesi bile korkunç, için titredi değil mi? Ay ay ayyy! Vajinal birleşimde meydana geldiği gibi anal sekste de ortaya çıkabilen bir sorundur. Eğer penisi büyükse ya da seks, normalden daha sert geçiyorsa vajinada yırtılma meydana gelebilir. Vajinanın daha fazla açılmasına neden olan bu yarık, yanma hissi yaratabilir, daha da fenası kanama olabilir.

Nasıl çözebilirsin?

Mutlaka doktora gitmen gerekiyor. Kanama, düşündüğünden daha fazla acı verici olabilir. Rektal yırtıklar, ciddi sorunlar yaratabilir. Özellikle tuvalete çıkma konusunda büyük sıkıntılara neden olur. Hiç bekleme ve doktora git.

GENİTAL SİĞİLLER

Seksten birkaç hafta sonra ortaya çıkabilecek siğiller, bazı durumlarda yıllar sonra bile oluşabilir. Prezervatifle korunma yöntemiyle siğillerin artmasını önleyebilirsin ancak tam bir korunma sağladığı da söylenemez. Eğer zaten HPV varsa, genital siğillerin oluşması kaçınılmazdır.

Nasıl çözebilirsin?

Nemlendirici pedler, soğuk duşlar başlıca yöntemler. Ancak virüsü tam olarak yok edemediğin sürece siğillerin yok olma ihtimali de bir o kadar düşük. Doktorundan randevu alman gerekiyor. Lazer ve soğutma/dondurma yöntemleriyle siğilleri ortadan kaldıran işlemler de söz konusu.

VAJİNAL RAHATSIZLIK

Eğer vajinanda kaşınma oluyorsa ve kötü bir koku alıyorsan bunun da türlü sebepleri var. Vajinanda seks boyunca unuttuğun tampon, regl döneminde değiştirmediğin ped, vajinanın havasız ve nemsiz kalması gibi pek çok sebep. Tüm bunlar vajinada enfeksiyona sebep olabiliyor. En başında da korunmasız ilişki.

Nasıl çözebilirsin?

Korunarak, tamponu seks süresince vajinanda bekletmeyerek, sık çamaşır değiştirerek, geceleri iç çamaşırı kullanmadan yatarak.



