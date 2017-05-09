KIRIK BİR KALBİ ONARMAK İÇİN YAPMAN GEREKENLER…





Kırık bir kalbin tamir edilmesi asla kolay değildir. Aşık olmak son derece basit ama aşktan kurtulmak adeta korkunç. Özellikle ilişkinin sürmesini isteyen sensen. Kalbinin acı çekmesini engellemenin kolay bir yolu yoktur. Peki acının ötesine nasıl geçebiliriz?

Diyetisyen.com.tr Cinsellik ve İlişkiler Uzmanları, duygusal acıyı silerek kırık bir kalbi onarmanın yöntemlerini senin için kaleme aldı:

ACIYI KABUL ET

Biraz acı çekmen gerektiğini kabul et. Kalbin kırılacak kadar sevdiysen, biraz acı çekmen kaçınılmaz bir gerçektir.

Senin için önemli olan bir şeyi kaybettiğinde, üzülmek doğaldır ve önemlidir. Bu his iyileşme sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Kalbi kırık insanlarla ilgili bir problem de ıstıraplarını defalarca yaşamakta olmalarıdır. Acı dolu anıların döngüsünü kıramayacak olursan, aksi halde, tekrar eden işlev bozukluğu kalıplarına takılıp kalma ihtimali vardır. Acı zihinsel bir alışkanlık haline gelebilir. Acının sağlıksız hale geldiği anlar olabilir. Bu alışkanlık kırılabilir ve kırılmalıdır da.

ACININ ÜZERİNE GİT, ETRAFINDA DOLAŞMA

Kalbi kırık bir kişi için en zor şey acıyı hissetmek ve bu acıya katlanmak. Hayata devam edebilmek için üzülmen gerekiyor. Yoğun acıyı yaşayarak, sorunlarla doğrudan mücadele etmeye hazır olan daha güçlü bir kişiye dönüşürsün. Bir süre sonra acı, son kalesini de kaybederek üzerinizdeki etkisini yitirmiş olur.

GÜL VE AĞLA

Gülmek insanları pek çok düzeyde iyileştiriyor, ağlamak da öyle. İyi bir ağlama sonrasında kendini daha iyi hissetmenin tesadüf olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır, gözyaşlarının iyileştirici gücüne katkıda bulunan birçok fizyolojik neden vardır. Ağlamak, toksik maddeleri kaldırır ve duygusal stresi hafifletir.

KALBİNDEN SÖK VE BAĞIMSIZLIĞINDAN TEKRAR ZEVK AL

Ortaya çıkan boşluğu kendi kendine doldurmaya çalışmak – yeni bir ilişki için acele etmeden veya sevgilini geri kazanmak için umutsuzca çabalamadan – kalpten sökmenin ta kendisidir. Mutluluk ve barışa giden en kısa yol kalpten söküp atmaktır.

Mutlu olmak için kimseye veya başka bir şeye ihtiyacın yok. Aşk acısı yaşarken, hayatınızın o kişi olmadan bir bütün olacağına inanman çok zor. Fakat hayatın o olmadan da bir bütün olabilir. İçindeki boşluğu doldurmak senin işin ve bunu yükselen enerjinle yaratıcı bir şekilde yapabilirsin.

ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİR

Artık bu bağlantıları kırman gerekiyor. Eski sevgillini hatırlatan müziği kapat. Bilim, müziğin terapötik bir etkisinin olduğunu göstermektedir. (Hayır, üzücü, aşk hastası şarkılarla dolu albümler değil.) En sevdiğin, iyi hissettiğin parçalardan bazılarına dikkat et: Onları dinlemek endorfinlerin serbest kalmasını tetikleyebilir, enerjini yükseltip stresle mücadele etmene yardımcı olabilir.

Evinin görüntüsünü, eski sevgilinin yaşadığı zamankinden farklı bir hale getir. Mobilyaların yerlerini değiştirin.

Yeni etkinlikler düzenle.

Bu değişikliklerin amacı eski birlikteliği dağıtmak ve kendine yeni bir yaşam için yeni bir ortam sunmaktır. Yaptığın değişiklikler kalıcı olmak zorunda değildir. Bu sadece farklı bir şampuan kullanmak ve eski sevgilinin numarasını cep telefonunun hafızasından silmek bile olabilir. Yeter ki bir şeyleri değiştir.

ANTRENMAN YAP

Egzersiz, depresyon için en etkili terapidir. Antrenman yapmak (yüzme, koşma, egzersiz yapma, yürüme, kick boks yapma gibi) hüznün üzerinde ani rahatlama etkileri yaratır. Fizyolojik bir düzeyde – çünkü egzersiz, serotonin ve / veya norepinefrinin aktivitesini arttırır ve sinir hücrelerinin büyümesini teşvik eden beyin kimyasallarını uyarır – ama aynı zamanda duygusal düzeyde rahatlama verir, çünkü vücudunun sorumluluklarını alarak zihninin ve bedeninin efendisi olursun. Ayrıca acından sorumlu olan kişiyi görselleştirebilir ve onun yüzüne vurabilirsin.

İLİŞKİNİN HİKAYESİNİ YAZ

Bunu üç farklı yazma oturumunda üçüncü kişi bakış açısı ile yap. İlk olarak, bu kadının bu adamla nasıl tanıştığını ve nasıl aşık olduklarını anlat. Sonra aşkın hikayesini ve ilişkinin kalitesinin nasıl düştüğünü yaz. Sonunda ise dağılmanın öyküsünü anlat: Bunu söyledi; bunu yaptı vs. Bu sana çok değerli bir perspektif kazandırır.

KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARINDAN UZAK DUR

Kitapçı rafları “Bunlar senin hatan. Bu durumu kendi düşünce şeklinle ya da çocukluk travmalarınla yarattın” diyen kitaplarla dolu. Ancak bu doğru değil. Neden olduğuyla ilgili sebepler ya da böyle bir şeyin bir daha olmasını engellemeye yönelik fikirler bulmaya çalışm. Kırık kalbini olduğu gibi kabullen. Üzüntünü bitirecek olan şey aslında budur.

ESKİ SEVGİLİNE KARŞI BİRAZ NEZAKET HİSSET

Eski sevgiline karşı şefkatini sürdür. Bu her ne kadar mantıksız ve imkansızmış gibi görünse de; kalbinde bir daha aşık olmaya niyetli olmadığın biri için nazik duygular taşımak, zihnine istikrar ve huzur getirir. Eski sevgilinin geçmişteki yanlışlarını unutmana, affetmene veya eski sevgilinle iletişim halinde kalmana gerek yok. Onun her hareketinden saplantı duymamak için Facebook’ta arkadaşlığını bitirmek iyi bir fikir.

Unutma; sana ne kadar kötü davranmış olursa olsun, o da seninle şeylerin özlemini duyuyor: Aşkı bulmak ve mutlu olmak.

YENİ BİR DÜNYA YARAT

Eğer onu geçen hafta gören ortak arkadaşlar bunu sana söyleme ihtiyacı hissediyorsa (başka bir değişle hayatlarınız bir şekilde çakışıyorsa) yeni bir dünya yaratmak senin için önemli bir adımdır. Kendi güvenli dünyanı yarat – onu kalabalıkta tanıyamayacak ve adını hecelemeyi bile bilmeyen yeni arkadaşlarla dolu – mecazi veya kelimenin tam anlamıyla sürpriz bir ziyarete izin vermeyin. Yeni bir şeyler denemek için bu fırsatı değerlendirin – tüplü dalış dersleri, sanat sınıfı, kitap kulübü, blog – aklınızı ve bedeninizi taze bir başlangıç yapmak üzere programlayın … O olmadan.

AŞKI TEKRAR BULACAĞINA İNAN

Eski sevgillinin sevebileceğin tek insan olduğu tuzağına düşebilirsin. Bu altı milyar insanın bulunduğu bir gezegende doğru olmayan bir düşünce.

Öyleyse neden buna inanıyorsun? Bu, ilişkinin bittiğini kabul etmediğinden kaynaklanıyor olabilir mi? Yoksa acı ile ilişkili kötü duyguların asla ortadan kaybolmamasından mı korkuyorsun?

Bu korku seni endişelendiriyor ve daha uzun süre kötü hissetmeni sağlıyor. Kırık kalbinin taşıdığı yük ağırlaşıyor ve bu seni bir kısır döngüye sürüklüyor.

TEKRAR SEVMEYİ UNUTMA

Kalplerimiz, sona eren bir ilişkiden dolayı yandıktan ve yaralandıktan sonra iki seçeneğimiz var: Kalbimizin kapılarını kapatabiliriz, böylece kimse bir daha içeri giremez veya tekrar sevebiliriz.

Yeniden sevin çünkü kalp sadece aşkla genişliyor. Daha çok aşık oldukça ve kalbinizin aşk acısı çekmesine izin verdikçe, kalbinizin daha genişlemesine ve derinleşmesine olanak verirsin. Eğer aşkın gerçekten karşılıklı ise sevdiğin kişiler senden ayrılsa bile kalbini terketmeyecektir. Reddedilme, kaybetme ve ölüm acısı verimli bir hale gelebilir. Evet, ne kadar derinden seversen kalbin o kadar kırılacak, fakat aşkın sana getireceği meyvelerin bolluğundan memnun olacaksın.

