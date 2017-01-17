KIM KARDASHIAN’IN YÜZÜNE SİLAH DOĞRULTMUŞLAR





Kim Kardashian’ın, Paris’te uğradığı silahlı soygun sonrası polise verdiği ifade yayımlandı.

ABD’li TV yıldızı Kim Kardashian geçen ekim ayında Fransa’nın başkenti Paris’te konakladığı lüks rezidansta soyulmuştu. Ünlü yıldızın soygunun hemen ardından Fransız polisine verdiği ifade yayımlandı.

Journal Du Dimanche gazetesinin polisten edindiği bilgilere göre Kardashian, 3 Ekim’i 4 Ekim’e bağlayan gece yaşadığı saldırıya dair verdiği ifadede moda haftası için uçakla Paris’e geldiğini söyledi.

Kardashian, şöyle dedi: “Kapıda bir gürültü duydum. Kim olduğunu öğrenmek için seslendim, kimse cevap vermedi. 02.56’da korumamı telefonla aradım. Sürgülü kapıdan iki kişinin girdiğini ve resepsiyondaki görevlinin bağlanmış olduğunu gördüm.”

İki saldırganın da maskeli olduğunu söyleyen Kardashian ifadesinde adamların birinin kar maskesi, kasket ve önünde “polis” yazan bir yelek giydiğini belirtti. “Güçlü bir Fransız aksanıyla benden yüzüğümü istediler. Başucumdaki sehpada duruyordu ve değeri 4 milyon dolardı” diyen Kardashian, yüzüğün nerede olduğunu bilmediğini söyleyince hırsızların silahlarını kendisine doğrulttuklarını ifade etti.

Kardashian yüzüğü alan hırsızların odaya ilk girdiklerinde önce kendisini yatağa ittiklerini ve el çantasında ne var ne yoksa çaldıklarını ardından ellerini ayaklarını ve ağzını bağlayarak onu banyoya kapattıklarını da belirtti.



