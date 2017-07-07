KIM KARDASHIAN, TAŞIYICI ANNE ARIYOR





ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian’ın üçüncü çocuk için taşıyıcı anne aradığı öne sürüldü.

ABD’li rap şarkıcısı Kanye West ile evli olan jet sosyete TV yıldızı Kim Kardashian üçüncü çocuğu istiyor. Ünlü yıldız, ikinci hamileliğinde yaşadığı sorunlar nedeniyle doktorların yeniden hamile kalmasının tehlikeli olduğunu söylemesinin ardından yeni bir yol buldu. Ünlü yıldızın çocukları North ve Saint’e bir kardeş vermek istediği bu nedenle taşıyıcı bir anne aradığı öğrenildi.

KARDASHIAN KURALLARI

TMZ’nin haberine göre güzel yıldız, taşıyıcı anne bulmak için bir ajansa 68 bin 850 dolar ödedi. Taşıyıcı annenin uyması gereken katı kurallar da var. Hamilelik boyunca sigara ve içki içmesi, saunaya girmesi ayrıca çiğ yiyecekler tüketmesi yasak.

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