Kilo Vermek İçin En İyi 4 CLA Takviyesi



Kilo vermeye ve yağ oranını azaltmaya yardımcı olan CLA, antrenmanlarını doğru supplementlerle desteklemek isteyenlerin son dönemde en çok tercih ettikleri gıda takviyesi. Metabolizmayı hızlandırma özelliği sayesinde yağ yakıcı ve kas yapıcı özelliklere sahip olan CLA, önemli bir sporcu besini olmanın yanı sıra genel sağlık için de önemli faydalara sahip. İnsülin direncini kırmaya yardımcı sahip olan CLA, kolestrol yüksekliği ve trigiliserid yüksekliği durumunda bu değerlerde düşüş sağlanmasına ve kandaki yağ oranının kontrol edilmesine yardımcı olur.

Peki CLA Tam Olarak Nedir?

CLA Omega-6 yağ asidinin bir çeşididir. Bağışıklık sistemini de güçlendiren CLA, güçlü bir antioksidan, antikanserojen ve antikatoboliktir.

Spor Yaparken CLA Ne İşe Yarar?

Spor salonu egzersizleri CLA ile desteklendiğinde, yağ yakım hızı artar ve yeni kas oluşumu da buna paralel olarak artış gösterir. Metabolizmayı hızlandırıcı özelliği bulunan CLA, bu özelliği sayesinde kontrolsüz kilo almanın önüne geçmeye de yardımcı olur.

Ancak normal beslenme yoluyla alınan CLA, tüketilmesi gereken miktara göre yetersiz kalabilir. Bilimsel verilerdeki sonuçlara ulaşmak için gıda takviyesi olarak tüketilmesi tavsiye edilir. Sporcular için doğru beslenme, antrenman ve CLA kombinasyonu yağ yakımını hızlandırma, var olan kası koruma ve güçlendirme için vazgeçilmezdir.

Spor yapanlar için en iyi CLA takviyelerinin hangileri olduğunu Supplementler.com uzmanlarına sorduk.

4) Olimp CLA + L-Carnitine 60 Kapsül

Olimp CLA + L-Carnitine Özellikleri

Fiyat: Yakında Stoklara Gelecek

Toplam Gramaj: 1600 gram

Servis Sayısı: 30

Servis Başı Fiyatı: 3,33 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Hızlı kilo vermek için yağ yakımına destek olması. Özellikle diyet dönemlerinde yardımcı olabilecek karnitin ile birlikte olması. İçeriğindeki yeşilçay ekstresinin metabolizma hızını arttırması. Kolay yutulabilen softjel formu.



Tüketici Yorumları

“3 ay boyunca yemeklerle birlikte kullandım, vücudumun forma girmesine çok yardımcı oldu. Kullanmaya devam ediyorum, size de tavsiye ederim.”

“Hiçbir yan etkisini görmedim, karnitin destekli alternatif bir CLA olan bu ürünü kullanmayı düşünen herkese tavsiye ederim..”

Olimp CLA + L-Carnitine hakkında daha fazla bilgi edinin.

3) Sci-MxCLA 1000 MG Leancore 90 Kapsül

Sci-MxCLA 1000 MG Leancore Özellikleri

Fiyat: 109 TL

Toplam Gramaj: 1000 gram

Servis Sayısı: 90

Servis Başı Fiyatı: 1,21 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

%80 oranında 2 aktif isomere sahiptir. Sindirimi kolaydır. Metabolizma hızını arttırıp yağ yakımına hız kazandırması. Tüketici Yorumları “Metabolizmamı hızlandırdığını düşünüyorum…” “Hem sağlık hem spor çalışmalarım için vazgeçilmez bir supplement…” Sci-MxCLA 1000 MG Leancore hakkında daha fazla bilgi edinin.



2) Big Joy Clabig 99 Kapsül

Big Joy Clabig Özellikleri

Fiyat: 79 TL

Toplam Gramaj: 1000 gram

Servis Sayısı: 99

Servis Başı Fiyatı: 0,80 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Omega ailesinden güçlü bir yağ asidi olması.

Diyet sürecinde metabolizmanın yavaşlamasını önlemesi.

Kan basıncı ve kolesterol seviyelini düzenlemeye yardımcı olması.

Tüketici Yorumları

“Sporla birlikte kısa zamanda yak yakımı etkisini göreceksiniz.”

“Sağlık açısından da güçlü bir supplement kesinlikle kullanılmalı.”

Big Joy Clabig hakkında daha fazla bilgi edinin.

1) Hardline CLA ONE 2400 MG

Hardline CLA Özellikleri

Fiyat: 89 TL

Toplam Gramaj: 2400 gram

Servis Sayısı: 100

Servis Başı Fiyatı: 0,89 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Metabolizma hızını ve yağ yakım hızını arttırması.

Kas koruma sağlama ve kas definasyonuna yardımcı olması.

Bağışıklık sistemini güçlendiren güçlü bir antioksidan olması.

Tüketici Yorumları

“Çok başarılı bir ürün. L-Karnitin ile birlikte kullanmanızı tavsiye ederim.”

“Eşim 3 haftadır sporla birlikte Hardline CLA ONE kullanıyor, faydasını şimdiden gördü ve bu sosyal hayatında da mutluluğunun artmasına yardımcı oldu.”

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