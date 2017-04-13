KİLO VERMEK İÇİN EN ETKİLİ 5 BİTKİSEL ÜRÜN VE MİNERAL





Kilo vermek konusunda düzenli olarak egzersiz yapmak ne kadar önemliyse, zayıflamak için ideal bir beslenme programına sahip olmak da o kadar önemli. Bu durum “kilo vermek istiyorum, zayıflamak istiyorum” diyenler tarafından genellikle göz ardı edilir. Sadece yoğun egzersiz programları sayesinde zayıflamanın mümkün olduğu düşünülür. Halbuki bir çok araştırma göstermektedir ki sağlıklı kilo vermenin yolu spor yapmaktan da önce beslenmeden geçmektedir.

Zayıflamak ve kilo vermek isteyen herkes, bünyesine, yaşına, cinsiyetine ya da yaptığı işe göre farklı zayıflama yöntemleri kullanabilir. Kullanılan zayıflama yöntemi ne olursa olsun, spor yapıyorsanız tükettiğiniz kaloriye çok dikkat etmeniz gerekir. Çünkü farkında olmadan ihtiyacınızdan fazla kalori alıyor olabilirsiniz ve bu da vücutta yağ depolanmasına neden olabilir.

Ama yine de bu noktada dengeyi tutturmak önemli. Çünkü bu kez de fazla kalori almayayım ya da fazla karbonhidrat tüketmeyeyim derken vücudunuzu ihtiyacı olan temel besin maddelerinden yoksun bırakabilirsiniz. Bu da kilo verme hedefinizden uzaklaşmanıza ve sağlık açısından riskli bir noktaya gelmenize neden olabilir.

Sağlıklı ve hızlı kilo vermek isterken böyle bir riskle karşı karşıya kalmamanın en etkili yollarından biri zayıflamak için vitamin ve mineral takviyesi kullanmaktır. Bu sayede spor yaparken harcayacağınız enerjiyi en efektif yoldan almış, aynı zamanda vücudunuzun temel besin maddelerinden yoksun kalmasını engellemiş olursunuz.

Biz de sağlıklı kilo vermek konusunda en etkili bitkisel ürünleri ve mineralleri işi bilenlerine sorduk. İşte Supplementler.com ve Vitaminler.com uzmanları tarafından belirlenen, kilo vermek için en etkili bitkisel ürünler ve mineraller.

Kilo Vermek İçin Kullanılan En İyi 5 Bitkisel Ürün ve Mineral

5) Solgar Chromium Picolinate 200 Mcg 90 Kapsül

Solgar Chromium Picolinate Özellikleri

Fiyat: 56 TL

Servis Sayısı: 90

Servis Başı Fiyatı: 0,62 TL

Servis Başına Krom (Pikolinat): 200 mcg krom (pikolinat).

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Vejeteryan kişiler için uygun içeriğe sahip olması.

Kolay yutulabilen bir büyüklükte olması.

Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olması.

Kandaki şekerin enerjiye dönüşmesini desteklemesi.

Şeker, nişasta, gluten, buğday, soya ve süt ürünlerini bulundurmaması.

Tüketici Yorumları

“Yararını görüyorum. Solgar’la verilmeyecek kilo yok gibi görünüyor…”

“Çok yardımcı oldu, üçüncü kez alıyorum…”

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4)Natrol ChromeMate 90 Kapsül

Natrol ChromeMate Özellikleri

Fiyat: 59 TL

Servis Sayısı: 90

Servis Başı Fiyatı: 0,66 TL

Servis Başına Krom (Pikolinat): 200 mcg krom (pikolinat).

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Ek lizin ve arjinin içeriği.

Şeker, gluten, nişasta, maya, tatlandırıcı, buğday, soya, süt, yumurta veya tatlandırıcı içermemesi.

Tüketici Yorumları

“Çok güzel ürün, herkese tavsiye ederim…”

“Bu markaya ilk kez şans verdim, pişman olmadım. Kesinlikle deneyin…”

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3)Arkopharma Mate 200 Mg 90 Kapsül

Arkopharma Mate Özellikleri

Fiyat: 89 TL

Servis Sayısı: 45

Servis Başı Fiyatı: 1,98 TL

Servis Başına Mate Ekstresi: 440 mg mate ekstresi.

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Bitkisel bir içerik olması.

Özellikle spor yapan bireylerin diyetlerine destek olucu özellikler içermesi.

Metabolizmanın aktive olmasını sağlaması.

Tüketici Yorumları

“Bayağıdır bu ürünü arıyordum. Gerçekten çok kaliteli…”

“Bitkisel ve etkili bir ürün arayanlara kesinlikle tavsiye ediyorum…”

Arkopharma Mate hakkında daha fazla bilgi edinin.

2)Arkopharma Ananas 400 mg 90 Kapsül

Arkopharma Ananas Özellikleri

Fiyat: 89 TL

Servis Sayısı: 90

Servis Başı Fiyatı: 0,99 TL

Servis Başına Ananas Ekstresi: 325 mg ananas ekstresi.

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Ödemleri vücuttan atmaya yarayan özelliğe sahip olması.

Bitkisel bir içerik olması.

Proteolitik enzim ve bromelain içeriğine sahip olması.

Vejeteryan ve veganlara uygun bir içeriğe sahip olması.

Karnı tok tutan özelliğe sahip olması.

Tüketici Yorumları

“Tokluk hissini gerçekten sağlıyor. Harika bir ürün…”

“Bir vegan olarak en sık kullandığım ürünlerden…”

Arkopharma Ananas hakkında daha fazla bilgi edinin.

1) Natrol Green Tea 500 mg 60 Kapsül

Natrol Green Tea Özellikleri

Fiyat: 89 TL

Servis Sayısı: 60

Servis Başı Fiyatı: 1,48 TL

Servis Başına Yeşil Çay Ekstresi: 500 mg ananas ekstresi.

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Ekstra kafein içeriğine sahip olması.

Yüksek oranda pozitif kullanıcı yorumunun da kanıtladığı zengin içeriğine sahip olması.

Uzun süre etkili, sporcular için de etkili enerji desteğine sahip olması.

Kolay sindirilebiliyor olması.

Tüketici Yorumları

“Aylardır antrenman öncesi vazgeçilmezim…”

“Etkisini çok çabuk gösteriyor. Enerji seviyesi düşük olanlara öneririm…”

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