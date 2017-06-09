KİLO VERMEK İÇİN ALKOLÜ BIRAKMALI MISIN?





Kilo vermeye ya da kilo almamaya çalışan insanlara sıklıkla alkolden uzak durmaları tembih edilir. Gramı 7 kalori olan ve herhangi bir besin maddesi içermeyen alkolün genellikle kilo almamaya çalışan insanların tüm çabasını boşa çıkardığı düşünülüyor. Peki gerçekten içki içmenin kilo kontrolü üzerinde etkisi var mı?

Diyetisyen Selma Öztürk, bu konuda şu bilgileri verdi:

BİRA İÇENLERİN OBEZ OLMA RİSKİ VAR

“Çoğu bilimsel çalışmalar hafif alkol alımının obezite riski ile ilişkili olmadığını gösteriyor. Bununla birlikte, şiddetli içme ve aşırı içme, artan bir şişmanlık riski ve genişleyen bir bel ölçüleriyle bağlantılı bulundu. Araştırmaların bir kısmı, ergenler ve erişkinler için herhangi bir miktardaki alkolün aşırı kilolu ve daha yüksek bir vücut yağ yüzdesini teşvik edebileceğini gösteriyor.

Birçok araştırmacı kadınlarda kilo-alkol adına negatif ya da pozitif bir ilişki bulamamışken, bazı araştırmacılar içki içen erkeklerin özellikle de bira içicileriyse obez olma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını bulmuşlardır.

AŞIRI MİKTARDA TÜKETİLİRSE KİLO ALDIRIYOR

En son yapılan çalışmalara göre, aşırı miktarda alkol tüketimi kilo alma riskini doğururken, hafif veya orta derecede alkol tüketmek kilo artışına neden olmaz.

Protein, yağ ve karbonhidratlardan farklı olarak, alkol vücutta depolanmayan toksik bir maddedir. Yakıt için alkol kalorileri kullanılır, böylece vücudun diğer kalori kaynakları düşer. Bu içki içenlerin ağırlıklarını korumak için daha az yemeleri veya daha fazla egzersiz yapmaları gerektiği anlamına gelir.

Erkek ve kadınların alkol tüketim şekilleri arasındaki büyük farklılıklar, alkolün kilo üzerindeki etkilerini değiştirir. Erkekler genelde bira içiyor ve içtikleri zaman da fazla miktarda tüketiyorlar; oysa kadınlar çoğunlukla şarap içiyor ama alkolden alınan ekstra kalorileri telafi etmek erkekler için daha olası.

ALKOL İŞTAH AÇAR DAHA FAZLA YEDİRİR

Dahası, alkol iştah açıcı bir etkiye sahiptir ve insanların normalde yiyeceklerinden daha fazla yemelerini teşvik edebilir. İçki içerken alkolün yanında alınan ekstra kaloriler de yağ olarak saklanır.

Genetik de bir faktör. Alkolün genetik olarak aşırı kilo alma eğilimi gösteren insanlar arasında daha fazla sorun olabileceğini düşünülüyor.

BİRKAÇ AY BOYUNCA BIRAKMAYI DENE

Sonuç şu: Herkes farklı. Yukarıda bahsedilen çalışmalar insan grupları arasındaki sonuçların ortalamasını alıyor. İki kişi aynı ağırlığa sahipken, aynı miktarda yiyecek, içecek ve egzersiz yapmaya başlarsa bile, eşit miktarlarda alkol tüketimi bu kişiler için farklı sonuçlar doğurabilir.

Kritik olan nokta kendini denetlemendir. Her gün aynı saatte ve aynı koşullar altında düzenli olarak tartıl. Eğer ılımlı bir içici isen ve yavaş yavaş kilo aldığını farkediyorsan, kilo kaybedip kaybetmediğini görmek için birkaç ay boyunca alkolü bırakmayı dene.”

