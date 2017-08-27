KİLO VEREMİYORSAN NEDENİ BUNLAR OLABİLİR

Bir süredir kilo vermeye çalışıyorsun ama tartıda hiçbir şey değişmiyor. O halde sorun nerede olabilir? Yanlışı nerede yapıyorsun?

Diyete başlayalı birkaç gün oldu. Artık yavaş yavaş vücudundaki yağları yakmaya başlamış olman gerekiyor. Sonuçları görmek için sabırsızlanıyorsun.

Sana sunulan adımları bir bir izlemene rağmen hala hiçbir sonuçla karşılaşmadıysan, sorunun nerede olduğunu belirlemen gerekebilir. Peki sorun ne olabilir? Senin için hazırladığımız listeye göz at ve nerede yanlış yapıyor olabileceğini öğren.