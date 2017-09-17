KİLO ALMANA YOL AÇAN 5 SABAH ALIŞKANLIĞI



Sabah rutinini düzenle ve zayıflamaya başla.

Hepimiz yaşamışızdır: Kilo vermek için birçok önlem alırsın. Porsiyonlarını kontrol eder, fast food yemeyi ve alkol içmeyi bırakırsın. Biraz kilo vermene rağmen, bir süre sonra hiç ilerleme kaydedemez hale gelirsin. Peki sorun nerede?

Institute for Sustainable Weight Loss’un başkanı Susan Peirce Thompson, kilo verme konusunda yapılan en büyük hatanın, güne yanlış başlamak olduğunu söylüyor. Sabah uyanır uyanmaz yaptığın şeyler, gün içerisindeki tercihlerini de etkiliyor.

Zayıflama hedeflerinden kopmaman ve daha fazla kilo verebilmen için, sabah saatlerinde yaptığın en büyük hataları ve bu konuda neler yapabileceğini derledik.

