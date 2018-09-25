KİLİMANJARO SONBAHARI YEPYENİ LEZZETLERLE KARŞILIYOR



Malzemeyi odağında tutan mutfağı, sade ve akılda kalan seçenekleri ile bomontiada’ya farklı bir yaklaşım getiren Kilimanjaro, menüsüne birbirinden taze mevsim lezzetlerini ekledi. Türk mutfağından lezzetleri kendine has yorumu ile hazırlayan Kilimanjaro’nun sonbahar & kış menüsünde öne çıkanlar arasında zeytinyağlı fasulye, barbunya pilaki, ızgara lahana ve yabani mantar yer alıyor.

Mevsimsel ürünleri yerel üreticilerden tedarik ederek mutfağında kullanan Kilimanjaro’nun yeni menüsüne katılan tatlar arasında tarhana çorbası da bulunuyor. Tereyağında sotelendikten sonra sarımsak ve biber salçasıyla pişirilen tarhana çorbası ekmek kıtırlarıyla sunuluyor. Odun ateşinde islenip ağır ateşte aromatik bitkilerle tatlandırılan isli pırasa ise portakal çektirmesi, ev yapımı crumble ve lorla servis ediliyor.

Zeytinyağlı taze fasulye

Alışılmışın dışında bir zeytinyağlı deneyimi sunan Kilimanjaro’nun yeni lezzetleri arasında bulunan taze fasulye, islenmiş domates ve 6 saat dinlendirilmiş soğan ile fasulyelerin konfi tekniğiyle kısık ateşte pişirilmesiyle hazırlanıyor. İslenerek hazırlanan mürdüm erik sosu ve süzme yoğurt ise, bu özel lezzeti vazgeçilmez kılıyor. Menünün öne çıkan tatlarından bir diğeri de barbunya pilaki. Sarımsak aromalı yağda, soğan ve sarımsakla sotelenip en kısık ateşte pişen barbunyalar, demlendirildikten sonra zerdeçal ve toz tarçın ile lezzetlendiriliyor. Geleneksel mercimek köftesini taze kişniş, ev yapımı kırmızı lahana turşusu ve çeşitli mevsim yeşillikleriyle hazırlayan Kilimanjaro’nun dikkat çeken bir diğer lezzeti ise ızgara lahana… Tavada glaze edilip yanında ançüezli aioli ve ev yapımı havuç turşusu ile lezzetlendirilen bu özel seçenek, menünün iddialı seçeneklerinden.

Izgara Cibes Otu

Tereyağında çok az sarımsakla sotelenmiş porçini, shitake, kestane, istiridye ve kültür mantarının karışımından oluşan yabani mantar tabağı, hollandez sosla lezzetlendiriliyor. Alternatif tatlar arayanlara özel olarak sunulan ızgara cibes otu ise, çok az haşlanmış cibes otlarının odun ateşinde ızgara edilmesinden sonra hardal sos ve ezine peynir rendesiyle zenginleşiyor. Menüde öne çıkan bir diğer seçenek ise dana dil. Kısık ateşte kök sebze ve çeşitli aromatik tatlarla uzun süre pişirilen dana dil, kereviz püresi ve soğan chutney ile servis ediliyor.

Tarçınlı Çörek Burger

Menüsünde bulunan yemekler kadar tatlılarıyla da adından söz ettiren Kilimanjaro, yeni menüsüne çok özel tatlılar ilave ediyor. Manda kaymağı ile servis edilen acıbadem tatlısı ve sipariş anında pişirilip vanilyalı dondurma ile sunulan Nutellalı dev cookie, şimdiden tatlı severlerin favorisi olmaya aday.

Menüde dikkat çeken diğer lezzetler arasında ise; ılık, vanilyalı dondurma ile servis edilen ev yapımı tarçınlı çörek burger ve 10 çeşit baharatla tatlandırılıp fırınlanan balkabaklı tart yer alıyor.

